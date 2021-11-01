Почти как Северная Америка. Озоновая дыра над Антарктидой установила 13-й рекорд

По прогнозам ученых огромная озоновая дыра в Южном полушарии сохранится до конца ноября или даже до декабря.

Озоновая дыра над Антарктидой установила новый рекорд по своим размерам в октябре. Ее размер занимает 13-е место по площади с 1979 года. Теперь озоновая дыра занимает площадь в 24,8 млн квадратных километров и по размеру соотносима примерной с площадью Северной Америки, сообщает Scitechdaily.

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По словам ученых из NASA и Национального управления океанических и атмосферных исследований США (НУОАИ) озоновая дыра над Антарктидой имела похожее развитие, как и в прошлом году. Зима в Южном полушарии была холоднее, чем обычно и это привело к увеличению озоновой дыры и в таком виде дыра вероятно, сохранится до ноября или даже до начала декабря.

Если бы не Монреальский протокол, было бы хуже

"Если бы не соблюдение условий Монреальского протокола, который вступил в силу в 1989 году, эта дыра была бы намного больше", — говорит Пол Ньюман из NASA.

Озоновый слой восстанавливается именно благодаря Монреальскому протоколу, который запрещает выброс в атмосферу вредных химических веществ, разрушающих озоновый слой, таких как хлорфторуглероды. Если бы уровень содержания хлора в атмосфере был бы таким же высоким, как в начале 2000-х годов, озоновая дыра в 2021 году была бы больше примерно на 4 млн квадратных километра, говорят ученые.

[ + – ] Озоновая дыра над Антарктидой

Озоновая дыра размером с Северную Америку

Озоновая дыра – это уменьшение толщины озонового слоя в верхней части земной атмосферы под названием стратосфера. Над Антарктидой этот процесс начинается каждый сентябрь. Химически активные формы хлора и брома, полученные из соединений, производимых человеком, при взаимодействии с солнечными лучами создают разрушающие озоновый слой реакции в конце зимы в Южном полушарии.

Ученые из NASA и НУОАИ постоянно следят за изменениями озонового слоя с помощью специальных спутников. В этом году исследователи выяснили, что озоновая дыра достигла максимального размера в 24,8 млн кв.км, но постепенно начала сокращаться. Такому увеличению способствовали более низкая, чем обычно средняя температура и сильные ветры в стратосфере над Антарктидой.

Измерение толщины озонового слоя

Ученые из НУОАИ измеряют толщину озонового слоя с помощью метеозондов, которые поднимаются высоко в стратосферу. Также исследователи проводят измерения количества озона в атмосфере Земли с помощью специального оптического прибора, который называется озонный спектрометр Добсона.

[ + – ] Ученые с помощью метеозондов следят за изменениями озонового слоя. Фото: NASA/NOAA

В октябре ученые зарегистрировали самое низкое содержание озона в атмосфере – 102 единицы Добсона. Это 8 самое низкое значение с 1986 года. На высоте от 14 до 21 километра озона почти не было во время максимального расширения озоновой дыры.

Единица Добсона названа в честь британского физика и метеоролога Гордона Добсона, который еще в 1920 году создал первый прибор для измерения уровня озона в атмосфере Земли. 1 единица Добсона равна слою озона в 10 мкм. 1 микрометр – это 0,000001 м.

По словам ученых, несмотря на то, что озоновая дыра над Антарктидой больше средних размеров, она значительно меньше озоновых дыр, которые были в конце 1990-х — начале 2000-х годов.