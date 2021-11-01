Майже як Північна Америка. Озонова діра над Антарктидою встановила 13-й рекорд

За прогнозами вчених, величезна озонова діра в Південній півкулі збережеться до кінця листопада або навіть до грудня.

Озонова діра над Антарктидою встановила новий рекорд за своїми розмірами в жовтні. Її розмір займає 13 місце за площею з 1979 року. Тепер озонова діра займає площу 24,8 млн квадратних кілометрів і за розміром співвідносна з приблизною площею Північної Америки, повідомляє Scitechdaily.

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За словами вчених із NASA та Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США (НУОАД), озонова дірка над Антарктидою мала схожий розвиток, як і минулого року. Зима в Південній півкулі була холоднішою, ніж зазвичай, і це призвело до збільшення озонової дірки, і в такому вигляді дірка, ймовірно, збережеться до листопада або навіть до початку грудня.

Якби не Монреальський протокол, було б гірше

"Якби не дотримання умов Монреальського протоколу, який набув чинності в 1989 році, ця дірка була б набагато більшою", — каже Пол Ньюман із NASA.

Озоновий шар відновлюється завдяки Монреальському протоколу, який забороняє викид в атмосферу шкідливих хімічних речовин, що руйнують озоновий шар, таких як хлорфторвуглеці. Якби рівень вмісту хлору в атмосфері був би таким самим високим, як на початку 2000-х років, озонова дірка у 2021 році була б більшою приблизно на 4 млн квадратних кілометрів, кажуть учені.

[ + – ] Озонова діра над Антарктидою

Озонова діра розміром із Північну Америку

Озонова діра — це зменшення товщини озонового шару у верхній частині земної атмосфери під назвою стратосфера. Над Антарктидою цей процес починається кожний вересень. Хімічно активні форми хлору та брому, отримані з сполук, вироблених людиною, при взаємодії з сонячними променями створюють руйнівні озоновий шар реакції в кінці зими в Південній півкулі.

Вчені з NASA та НУОАД постійно стежать за змінами озонового шару за допомогою спеціальних супутників. Цього року дослідники з'ясували, що озонова дірка досягла максимального розміру 24,8 млн кв. км, але поступово почала скорочуватися. Такому збільшенню сприяли нижча, ніж зазвичай, середня температура та сильні вітри в стратосфері над Антарктидою.

Вимірювання товщини озонового шару

Вчені з НУОАД вимірюють товщину озонового шару за допомогою метеозондів, які високо піднімаються в стратосферу. Також дослідники проводять вимірювання кількості озону в атмосфері Землі за допомогою спеціального оптичного приладу, який називається озонним спектрометром Добсона.

[ + – ] Вчені за допомогою метеозондів стежать за змінами озонового шару. Фото: NASA/NOAA

У жовтні вчені зареєстрували найнижчий вміст озону в атмосфері – 102 одиниці Добсона. Це 8 найнижче значення з 1986 року. На висоті від 14 до 21 кілометра озону майже не було під час максимального розширення озонової дірки.

Одиниця Добсона названа на честь британського фізика та метеоролога Гордона Добсона, який ще 1920 року створив перший прилад для вимірювання рівня озону в атмосфері Землі. 1 одиниця Добсона дорівнює шару озону 10 мкм. 1 мікрометр – це 0,000001 м.

За словами вчених, незважаючи на те, що озонова дірка над Антарктидою більша за середні розміри, вона значно менша за озонові дірки, які були наприкінці 1990-х — на початку 2000-х років.