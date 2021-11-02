Настоящий Остров сокровищ. В Индонезии рыбаки нашли сокровищницу затерянной цивилизации (фото)

Среди находок были обнаружены драгоценные камни, золотые кольца, монеты, статуэтки и храмовые колокола, а также статуя Будды в натуральную величину.

На Суматре группа рыбаков обнаружила место, известное как "Остров золота". Легендарное индонезийское королевство могло похвастаться неописуемыми сокровищами, которые исчезли 700 лет назад, пишет Ary news.

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Рыбаки охотились за этим скрытым богатством в течение последних 5 лет и, наконец, обнаружили его во время ночных погружений на реке Муси близ города Палембанг на индонезийском острове Суматра.

[ + – ] Статуя Будды в натуральную величину, украшенная драгоценным камнем VIII века

Найденная сокровищница включает драгоценные камни, золотые кольца, монеты, статуэтки и храмовые колокола. Также была обнаружена статуя Будды в натуральную величину, украшенная драгоценным камнем VIII века.

Обнаруженные артефакты относятся к цивилизации Шривиджая, могущественному царству, существовавшему между VII-м и XIII веками, которое таинственным образом исчезло столетие спустя.

[ + – ] Найденные золотые кольца, бусы и золотые монеты

Как отметил доктор Шон Кингсли, британский морской археолог, обнаружение этих драгоценностей и артефактов является доказательством того, что королевство Шривиджая не было вымышленным.

"За последние 5 лет мы начали находить различные вещи. Монеты разных эпох, статуэтки Будд, а также драгоценные камни", — отметил Кингсли.

[ + – ] Кольцо из витой золотой проволоки с полудрагоценным камнем

Раньше империя была "водным миром" — государство существовало на реке и от нее черпало свое торговое могущество. Когда цивилизация пришла в упадок, деревянные дома, храмы и лодки оказались на дне реки.

Среди других находок был также обнаружен старый инвентарь и сковородки, которые показывают, какого прогресса достигли люди того времени. Помимо потрясающих находок золота и драгоценных камней, в русле реки обнаружили тонны китайских монет и еще больше затонувшей керамики.