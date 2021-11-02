Справжній Острів скарбів. В Індонезії рибалки знайшли скарбницю загубленої цивілізації (фото)
Серед знахідок було виявлено дорогоцінне каміння, золоті каблучки, монети, статуетки та храмові дзвони, а також статуя Будди d натуральну величину.
На Суматрі група рибалок виявила місце відоме як "Острів золота". Легендарне індонезійське королівство могло похвалитися невимовними скарбами, які зникли 700 років тому, пише Ary news.
Рибалки полювали за цим прихованим багатством протягом останніх 5 років і, нарешті, виявили його під час нічних занурень на річці Мусі поблизу міста Палембанг на індонезійському острові Суматра.
Знайдена скарбниця включає дорогоцінне каміння, золоті каблучки, монети, статуетки та храмові дзвони. Також було виявлено статую Будди в натуральну величину, прикрашену дорогоцінним каменем VIII століття.
Виявлені артефакти відносяться до цивілізації Шривіджая, могутнього царства, що існувало між VII-м і XIII століттями, яке таємничим чином зникло через століття.
Як зазначив доктор Шон Кінгслі, британський морський археолог, виявлення цих коштовностей і артефактів є доказом того, що королівство Шривіджаю не було вигаданим.
"За останні 5 років ми почали знаходити різні речі. Монети різних епох, статуетки Будд, а також коштовне каміння", — зазначив Кінгслі.
Раніше імперія була "водним світом" — держава існувала на річці і від неї черпала свою торгову могутність. Коли цивілізація занепала, дерев'яні будинки, храми та човни опинилися на дні річки.
Серед інших знахідок було виявлено старий інвентар і сковорідки, які показують, якого прогресу досягли люди того часу. Крім приголомшливих знахідок золота та дорогоцінного каміння, в руслі річки виявили тонни китайських монет і ще більше затонулої кераміки.