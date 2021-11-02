Справжній Острів скарбів. В Індонезії рибалки знайшли скарбницю загубленої цивілізації (фото)

Серед знахідок було виявлено дорогоцінне каміння, золоті каблучки, монети, статуетки та храмові дзвони, а також статуя Будди d натуральну величину.

На Суматрі група рибалок виявила місце відоме як "Острів золота". Легендарне індонезійське королівство могло похвалитися невимовними скарбами, які зникли 700 років тому, пише Ary news.

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Рибалки полювали за цим прихованим багатством протягом останніх 5 років і, нарешті, виявили його під час нічних занурень на річці Мусі поблизу міста Палембанг на індонезійському острові Суматра.

[ + – ] Статуя Будди в натуральну величину, прикрашена дорогоцінним каменем VIII ст.

Знайдена скарбниця включає дорогоцінне каміння, золоті каблучки, монети, статуетки та храмові дзвони. Також було виявлено статую Будди в натуральну величину, прикрашену дорогоцінним каменем VIII століття.

Виявлені артефакти відносяться до цивілізації Шривіджая, могутнього царства, що існувало між VII-м і XIII століттями, яке таємничим чином зникло через століття.

[ + – ] Знайдені золоті каблучки, намисто та золоті монети

Як зазначив доктор Шон Кінгслі, британський морський археолог, виявлення цих коштовностей і артефактів є доказом того, що королівство Шривіджаю не було вигаданим.

"За останні 5 років ми почали знаходити різні речі. Монети різних епох, статуетки Будд, а також коштовне каміння", — зазначив Кінгслі.

[ + – ] Кільце з крученого золотого дроту з напівдорогоцінним каменем

Раніше імперія була "водним світом" — держава існувала на річці і від неї черпала свою торгову могутність. Коли цивілізація занепала, дерев'яні будинки, храми та човни опинилися на дні річки.

Серед інших знахідок було виявлено старий інвентар і сковорідки, які показують, якого прогресу досягли люди того часу. Крім приголомшливих знахідок золота та дорогоцінного каміння, в руслі річки виявили тонни китайських монет і ще більше затонулої кераміки.