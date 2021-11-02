Подробная инструкция. Ученые рассказали, как полюбить понедельники

Многие люди боятся понедельников из-за повышения уровня беспокойства перед новой рабочей неделей, но этому есть причины и этот страх можно побороть.

Страх перед началом предстоящих рабочих будней возникает часто в выходные, а именно в воскресенье. Но чтобы победить этот страх, нужно понять, как он возникает, а потом принять необходимые меры по его устранению, сообщает Forbes.

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По словам Элисон Эскаланте из Университета Раш в Чикаго, которая является автором новой статьи, источником страха перед рабочей неделей являются две причины: чрезмерная отдача на работе или недостаточная подзарядка по выходным.

Страх и воскресенье

Страх, возникающий в воскресенье, по словам ученых, отличается от тревоги. Страх — это чувство, которое люди испытывают, когда ожидают боль. Но там, где тревога заставляет людей избегать боли, страх побуждает покончить с ней. Вот почему в одном эксперименте люди, испытывающие страх перед поражением электрическим током, были готовы принять более сильный ток сразу, а не ждать более слабого позже, говорит Эскаланте.

"Но если по выходным мы ожидаем боль, мы должны задаться вопросом, что же такого болезненного в наших рабочих буднях? Чтобы избавиться от страха перед рабочей неделей, нам необходимо определить эти источники боли", — утверждает Эскаланте.

Почему мы боимся работы?

С нейрокогнитивной точки зрения боль — это более широкий термин, чем просто боль от удара по пальцу ноги. Когда мы испытываем чрезмерную стимуляцию наших чувств и эмоций, наш мозг воспринимает это как пагубный раздражитель. Другими словами, мозг считает ситуации, которые нас подавляют, болезненными.

Работа может вызывать боль по двум причинам:

Или рабочее место, или выполняемые задачи, или люди вокруг требуют от нас чрезмерных усилий;

Или мы недостаточно отдыхаем на выходных.

Если человек недостаточно отдохнул, то он воспринимает свою работу, как подавляющий фактор, потому что накопленных за выходные запасов энергии недостаточно для выполнения работы.

Лицом к лицу с нашим страхом

Ожидание боли усугубляет ситуацию, а страх — это максимальное ожидание боли. Поэтому одно из решений этой проблемы – это отвлечься. Но чем больше мы отвлекаемся, чтобы избежать страха перед болью, тем чаще у нас могут появиться вредные привычки, такие как чрезмерное употребление алкоголя. Лучше попробуйте более мягкую стратегию борьбы со страхом, которую я разработала на основе нейробиологии: метод "вздохни, посмотри и начни", — говорит Эскаланте.

Фото: Forbes

Вздохни, посмотри и начни

Вздохни. Когда мы вздыхаем, глубокий вдох и медленный выдох напрямую успокаивают нашу нервную систему. Если мы сознательно вздыхаем, это шанс соединиться со своим телом и эмоциями, и таким образом уменьшить тревогу или страх.

Посмотри. Посмотрите, что этот страх пытается вам сказать. Представьте, что это часть вас самих, и посмотрите, что она пытается сказать. Один из способов понять эмоции — это мысли, создаваемые вашей нейросенсорной системой для привлечения вашего внимания. Негативные эмоции, такие как страх, часто пытаются заставить вас работать над проблемой. Попробуйте сказать себе: "Привет, страх, ты пытаешься рассказать мне что-то об этой рабочей неделе. Давай, я подумаю, соглашусь ли я с твоей точкой зрения".

Начни. Начните бороться с тем, чего боитесь. Выясните в чем проблема. Если это разногласия с коллегами – подумайте, как это можно решить. Та же ситуация и с выполняемыми задачами, которые кажутся трудновыполнимыми. А если вы боитесь вообще своего рабочего места, потому что оно вас отравляет, значит пора подумать о новой работе.

"Если вы начинаете рабочую неделю уже обессиленными, значит пересмотрите способ отдыха на выходные", — говорит Эскаланте. "Если проблема заключается в непредсказуемости вашей работы и в том, что вы можете с ней не справиться, регулярно повторяйте третий пункт".

Во многих случаях помогает подобная 5-10-минутная медитация несколько раз в неделю, резюмирует Эскаланте.