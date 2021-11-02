Детальна інструкція. Учені розповіли, як полюбити понеділки

Багато людей побоюються понеділків через підвищення рівня занепокоєння перед новим робочим тижнем, але цьому є причини і цей страх можна подолати.

Страх перед початком майбутніх робочих буднів виникає часто у вихідні, а саме в неділю. Але щоб подолати цей страх, потрібно зрозуміти, як він виникає, а потім вжити необхідних заходів щодо його усунення, повідомляє Forbes.

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За словами Елісон Ескаланте з Університету Раш у Чикаго, яка є авторкою нової статті, джерелом страху перед робочим тижнем є дві причини: надмірна віддача на роботі чи недостатня підзарядка у вихідні.

Страх та неділя

Страх, що виникає в неділю, за словами вчених, відрізняється від тривоги. Страх — це почуття, яке люди відчувають, коли очікують на біль. Але там, де тривога змушує людей уникати болю, страх спонукає покінчити з ним. Ось чому в одному експерименті люди, які відчувають страх перед ураженням електричним струмом, були готові прийняти сильніший струм відразу, а не чекати слабшого пізніше, каже Ескаланте.

"Але якщо у вихідні ми очікуємо на біль, ми повинні запитати, що ж такого болючого в наших робочих буднях? Щоб позбутися страху перед робочим тижнем, нам необхідно визначити ці джерела болю", — стверджує Ескаланте.

Чому ми боїмося роботи?

З нейрокогнітивної точки зору біль — це ширший термін, ніж просто біль від удару на пальці ноги. Коли ми відчуваємо надмірну стимуляцію наших почуттів та емоцій, наш мозок сприймає це як згубний подразник. Іншими словами, мозок вважає ситуації, які нас пригнічують, болючими.

Робота може викликати біль із двох причин:

Або робоче місце, або завдання, або люди навколо вимагають від нас надмірних зусиль;

Або ми недостатньо відпочиваємо у вихідні.

Якщо людина недостатньо відпочила, то вона сприймає свою роботу як гнітючий фактор, тому що накопичених за вихідні запасів енергії недостатньо для виконання роботи.

Віч-на-віч з нашим страхом

Очікування болю посилює ситуацію, а страх – це максимальне очікування болю. Тому одне з рішень цієї проблеми – це відволіктися. Але чим більше ми відволікаємося, щоб уникнути страху перед болем, тим частіше в нас можуть виникнути шкідливі звички, такі як надмірне вживання алкоголю. Краще спробуйте м'якшу стратегію боротьби зі страхом, яку я розробила на основі нейробіології: метод "зітхни, подивися і почни", — каже Ескаланте.

Фото: Forbes

Зітхни, подивися та почни

Зітхни. Коли ми зітхаємо, глибокий вдих і повільний видих безпосередньо заспокоюють нашу нервову систему. Якщо ми свідомо зітхаємо, це шанс поєднатися зі своїм тілом та емоціями, і таким чином зменшити тривогу чи страх.

Подивися. Подивіться, що цей страх намагається вам сказати. Уявіть, що це частина вас самих і подивіться, що вона намагається сказати. Один із способів зрозуміти емоції — це думки, які створюють вашу нейросенсорну систему для привернення вашої уваги. Негативні емоції, такі як страх, часто намагаються змусити вас працювати над проблемою. Спробуйте сказати собі: "Привіт, страху, ти намагаєшся розповісти мені щось про цей робочий тиждень. Давай, я подумаю, чи погоджуся я з твоїм поглядом".

Почни. Почніть боротися з тим, чого боїтеся. З'ясуйте, у чому проблема. Якщо це розбіжності з колегами – подумайте, як це можна вирішити. Та ж ситуація і з виконуваними завданнями, які здаються важкоздійснюваними. А якщо ви боїтеся взагалі свого робочого місця, тому що воно вас отруює, значить, настав час подумати про нову роботу.

"Якщо ви починаєте робочий тиждень уже знесиленими, значить, перегляньте спосіб відпочинку на вихідних", — каже Ескаланте. "Якщо проблема полягає в непередбачуваності вашої роботи та в тому, що ви можете з нею не впоратися, регулярно повторюйте третій пункт".

У багатьох випадках допомагає 5-10-хвилинна медитація кілька разів на тиждень, резюмує Ескаланте.