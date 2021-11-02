Космический детектив. Ученые выяснили, что убивает галактики

Исследователи узнали, что отнимает у галактик газ, необходимый для образования звезд.

Ученые, которые изучают близлежащую Вселенную с помощью комплекса радиотелескопов ALMA, завершили крупнейшее исследование звездообразующего топлива в скоплениях галактик. Астрономам удалось ответить на вопрос о том, что убивает галактики. В новом исследовании представлены доказательства того, что экстремальные условия в космосе оказывают серьезное влияние на то, что происходит внутри галактик, сообщает phys.org

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Проект Virgo Environment Traced in Carbon Monoxide Survey (VERTICO) нацелен на ​​лучшее понимание образования звезд в галактиках и о роли самих галактик во Вселенной.

"Галактики убивает их окружающая среда, но мы хотим знать почему", говорит ведущий автор исследования Тоби Браун из Национального исследовательского совета Канады. "Проект VERTICO показывает лучше, чем какие-либо предыдущие исследования, какие физические процессы влияют на молекулярный газ и как они определяют жизнь и смерть галактики".

Галактики — это большие скопления звезд, и их рождение, эволюция и смерть зависят от того, где они находятся во Вселенной и как они взаимодействуют со своей окружающей средой. Одной из самых экстремальных сред считаются скопления галактик, поэтому они особенно интересны для астрономов.

[ + – ] Галактики NGC 4567 и NGC 4568 в Скоплении Девы Фото: phys.org

Скопление Девы

Скопление Девы – это скопление больше тысячи галактик, которое является ближайшим скоплением галактик к Местной группе, где находится Млечный Путь.

"В Скоплении Девы относительно достаточно большое количество галактик, в которых все еще формируются звезды", — говорит Кристин Уилсон из Университета Макмастера в Канаде, соучредитель проекта VERTICO. "Во многих скоплениях галактик во Вселенной преобладают красные галактики с небольшим количеством газа и незначительным звездоообразованием".

В рамках проекта VERTICO ученые наблюдали за 51 галактикой в Скоплении Девы. Они увидели настолько экстремальную и негостеприимную среду, что она может помешать целым галактикам создавать звезды во время процесса, который называется тушение галактик.

"Скопление Девы — это самая экстремальная область локальной Вселенной, наполненная плазмой с температурой в миллион градусов, с экстремальной скоростью галактик, с бурным взаимодействием между галактиками и их окружением, и с кладбищем галактик", — говорит Браун.

[ + – ] Спиральная галактика NGC 4254 в Скоплении Девы Фото: phys.org

Кто "крадет" газ?

Проект показал, как "кража" газа может остановить один из самых важных физических процессов во Вселенной: образование звезд.

"Исчезновение газа из галактик, которое может остановить процесс образования звезд происходит, когда галактики движутся через горячую плазму в скоплении настолько быстро, что огромные количества холодного молекулярного газа уносятся прочь от галактики, как будто этот газ кто-то выметает огромной космической метлой", — говорит Браун.

Впереди ученых ждет разгадка оставшихся тайн, например, как окружающая среда влияет на галактики и, соответственно, как галактики умирают. По словам исследователей, у них достаточно данных, чтобы ответить на эти вопросы и в ближайшем будущем стоит ждать новостей от проекта VERTICO.