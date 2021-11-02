Космічний детектив. Учені з'ясували, що вбиває галактики

Дослідники дізналися, що забирає в галактик газ, необхідний для утворення зірок.

Учені, які вивчають прилеглий Усесвіт за допомогою комплексу радіотелескопів ALMA, завершили найбільше дослідження зіркоутворювального палива в скупченнях галактик. Астрономам вдалося відповісти на питання, що вбиває галактики. У новому дослідженні представлені докази того, що екстремальні умови в космосі серйозно впливають на те, що відбувається всередині галактик, повідомляє phys.org.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Проект Virgo Environment Traced in Carbon Monoxide Survey (VERTICO) націлений на краще розуміння утворення зірок у галактиках і ролі самих галактик у Всесвіті.

"Галактики вбиває їхнє довкілля, але ми хочемо знати чому, — каже провідний автор дослідження Тобі Браун із Національної дослідницької ради Канади. — Проект VERTICO показує краще, ніж будь-які попередні дослідження, які фізичні процеси впливають на молекулярний газ і як вони визначають життя та смерть галактики".

Галактики — це великі скупчення зірок, і їх народження, еволюція і смерть залежать від того, де вони розташовані в Усесвіті і як вони взаємодіють зі своїм довкіллям. Одним із екстремальних середовищ вважаються скупчення галактик, тому вони особливо цікаві для астрономів.

[ + – ] Галактики NGC 4567 та NGC 4568 у Скупченні Діви Фото: phys.org

Скупчення Діви

Скупчення Діви – це скупчення більше тисячі галактик, яке є найближчим скупченням галактик до Місцевої групи, де розташований Чумацький Шлях.

"У Скупченні Діви досить велика кількість галактик, у яких усе ще формуються зірки, — говорить Крістін Вілсон із Університету Макмайстра в Канаді, співзасновниця проекту VERTICO. — У багатьох скупченнях галактик у Всесвіті переважають червоні галактики з невеликою кількістю газу та незначним зіркоутворенням".

У межах проекту VERTICO вчені спостерігали за 51 галактикою в Скупченні Діви. Вони побачили настільки екстремальне та негостинне середовище, що воно може завадити цілим галактикам створювати зірки під час процесу, який називається гасіння галактик.

"Скупчення Діви — це найекстремальніша область локального Всесвіту, наповнена плазмою з температурою в мільйон градусів, з екстремальною швидкістю галактик, із бурхливою взаємодією між галактиками та їхнім оточенням, і з цвинтарем галактик", — говорить Браун.

[ + – ] Спіральна галактика NGC 4254 у Скупченні Діви Фото: phys.org

Хто "краде" газ?

Проект показав, як "крадіжка" газу може зупинити один із найважливіших фізичних процесів у Всесвіті: утворення зірок.

"Зникнення газу з галактик, яке може зупинити процес утворення зірок, відбувається, коли галактики рухаються через гарячу плазму в скупченні настільки швидко, що величезні кількості холодного молекулярного газу йдуть геть від галактики, ніби цей газ хтось вимітає величезною космічною мітлою", — каже Браун.

Попереду вчених чекає розгадка таємниць, що залишилися, наприклад, як навколишнє середовище впливає на галактики, і, відповідно, як галактики вмирають. За словами дослідників, у них достатньо даних, щоб відповісти на ці питання, і в найближчому майбутньому варто чекати на новини від проекту VERTICO.