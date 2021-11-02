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Космічний детектив. Учені з'ясували, що вбиває галактики

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Скупчення Діви, скупчення галактик, ALMA
Фото: phys.org | Скупчення Діви

Дослідники дізналися, що забирає в галактик газ, необхідний для утворення зірок.

Учені, які вивчають прилеглий Усесвіт за допомогою комплексу радіотелескопів ALMA, завершили найбільше дослідження зіркоутворювального палива в скупченнях галактик. Астрономам вдалося відповісти на питання, що вбиває галактики. У новому дослідженні представлені докази того, що екстремальні умови в космосі серйозно впливають на те, що відбувається всередині галактик, повідомляє phys.org.

Проект Virgo Environment Traced in Carbon Monoxide Survey (VERTICO) націлений на краще розуміння утворення зірок у галактиках і ролі самих галактик у Всесвіті.

"Галактики вбиває їхнє довкілля, але ми хочемо знати чому, — каже провідний автор дослідження Тобі Браун із Національної дослідницької ради Канади. — Проект VERTICO показує краще, ніж будь-які попередні дослідження, які фізичні процеси впливають на молекулярний газ і як вони визначають життя та смерть галактики".

Галактики — це великі скупчення зірок, і їх народження, еволюція і смерть залежать від того, де вони розташовані в Усесвіті і як вони взаємодіють зі своїм довкіллям. Одним із екстремальних середовищ вважаються скупчення галактик, тому вони особливо цікаві для астрономів.

Галактики NGC 4567, NGC 4568, скупчення Діви, ALMA
Галактики NGC 4567 та NGC 4568 у Скупченні Діви
Фото: phys.org

Скупчення Діви

Скупчення Діви – це скупчення більше тисячі галактик, яке є найближчим скупченням галактик до Місцевої групи, де розташований Чумацький Шлях.

"У Скупченні Діви досить велика кількість галактик, у яких усе ще формуються зірки, — говорить Крістін Вілсон із Університету Макмайстра в Канаді, співзасновниця проекту VERTICO. — У багатьох скупченнях галактик у Всесвіті переважають червоні галактики з невеликою кількістю газу та незначним зіркоутворенням".

У межах проекту VERTICO вчені спостерігали за 51 галактикою в Скупченні Діви. Вони побачили настільки екстремальне та негостинне середовище, що воно може завадити цілим галактикам створювати зірки під час процесу, який називається гасіння галактик.

"Скупчення Діви — це найекстремальніша область локального Всесвіту, наповнена плазмою з температурою в мільйон градусів, з екстремальною швидкістю галактик, із бурхливою взаємодією між галактиками та їхнім оточенням, і з цвинтарем галактик", — говорить Браун.

Спіральна галактика NGC 4254, Скупчення Діви
Спіральна галактика NGC 4254 у Скупченні Діви
Фото: phys.org

Хто "краде" газ?

Проект показав, як "крадіжка" газу може зупинити один із найважливіших фізичних процесів у Всесвіті: утворення зірок.

"Зникнення газу з галактик, яке може зупинити процес утворення зірок, відбувається, коли галактики рухаються через гарячу плазму в скупченні настільки швидко, що величезні кількості холодного молекулярного газу йдуть геть від галактики, ніби цей газ хтось вимітає величезною космічною мітлою", — каже Браун.

Попереду вчених чекає розгадка таємниць, що залишилися, наприклад, як навколишнє середовище впливає на галактики, і, відповідно, як галактики вмирають. За словами дослідників, у них достатньо даних, щоб відповісти на ці питання, і в найближчому майбутньому варто чекати на новини від проекту VERTICO.