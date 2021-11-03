Марсоход Curiosity обнаружил новые органические молекулы на Марсе

Исследователи надеются, что благодаря этой находке они смогут найти признаки жизни на Красной планете.

В 2017 году, когда марсоход Curiosity собирал образцы грунта с дюн Багнольда, космический аппарат столкнулся с неожиданной неисправностью: его сверло внезапно вышло из строя, пишет Popular Science.

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Вместо того, чтобы отказаться от миссии, ученые NASA изменили методику отбора проб таким образом, что марсоход поместил образцы грунта не в пустые емкости, а в ячейки с химической смесью.

Удивительно, но этот тип отбора проб, известный как влажный отбор проб, помог ученым идентифицировать органические молекулы, которые еще не были замечены на Красной планете.

Марсоход Curiosity занимается поиском биосигнатур и признаков существования жизни на Марсе с тех пор, как он приземлился на планете в 2012 году. Предполагается, что раньше на Красной планете существовали озера, реки и микробная жизнь.

Образец Curiosity, собранный с дюн Багнольда, не имел никаких биосигнатур, свидетельствующих о прошлой жизни планеты, однако в нем были органические молекулы, которые ранее не встречались на Марсе: аммиак и бензойная кислота.

Эти органические молекулы являются хорошими индикаторами биосигнатур — химических веществ, которые могли быть остатками жизнедеятельности организмов в прошлом. Более того, они также указывают на то, что этот метод сбора образцов является довольно перспективным.

Органические материалы, включая тиофены, бензол, толуол и небольшие углеродные цепи, ранее уже были обнаружены на Красной планете в образцах осадочных пород.

Эти соединения выявили с помощью специализированных инструментов Curiosity, которые занимались нагреванием осадочных пород и высвобождением молекул. Однако аммиак и бензойная кислота никогда раньше не находили с помощью этого метода.

В ходе влажного отбора проб Curiosity опустил почву в смесь химических реагентов, вызвав тем самым химическую реакцию, которая позволила исследователям выяснить, какие молекулы там присутствовали. Однако на данный момент все еще необходимо выяснить, где и как именно они возникли.

В результате исследование ученых показало, что молекулы могут быть как результатом геологических процессов, так и индикаторами прошлой обитаемости планеты.

Дюны, где был собран образец, находятся в кратере Гейла — месте, которое ранее было заполнено водой — хороший пункт для поиска признаков былой жизни. Однако, чтобы получить еще больше образцов для работы, исследователи ожидают запуск экспедиции Европейского космического агентства "ЭкзоМарс".

Между тем, эта новая находка помогает ученым составить более четкое представление об истории Марса, поскольку шаг за шагом они продолжают раскрывать секреты Красной планеты.