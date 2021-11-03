Марсохід Curiosity виявив нові органічні молекули на Марсі

Дослідники сподіваються, що завдяки цій знахідці зможуть знайти ознаки життя на Червоній планеті.

У 2017 році, коли марсохід Curiosity збирав зразки ґрунту з дюн Багнольда, космічний апарат зіткнувся з несподіваною несправністю: його свердло раптово вийшло з ладу, пише Popular Science.

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Замість відмовитися від місії, вчені NASA змінили методику відбору проб таким чином, що марсохід помістив зразки ґрунту не в порожні ємності, а в осередки з хімічною сумішшю.

Дивно, але цей тип відбору проб, відомий як вологий відбір проб, допоміг вченим ідентифікувати органічні молекули, які ще не були помічені на Червоній планеті.

Марсохід Curiosity займається пошуком біосигнатур і ознак існування життя на Марсі з тих пір, як він приземлився на планеті у 2012 році. Передбачається, що раніше на Червоній планеті існували озера, річки та мікробне життя.

Зразок Curiosity, зібраний із дюн Багнольда, не мав жодних біосигнатур, що свідчать про минуле життя планети, проте в ньому були органічні молекули, які раніше не зустрічалися на Марсі: аміак і бензойна кислота.

Ці органічні молекули є хорошими індикаторами біосигнатур — хімічних речовин, які були залишками життєдіяльності організмів у минулому. Більше того, вони також вказують на те, що цей метод збирання зразків є досить перспективним.

Органічні матеріали, включаючи тіофени, бензол, толуол і невеликі вуглецеві ланцюги, раніше вже були виявлені на Червоній планеті в зразках осадових порід.

Ці сполуки виявили за допомогою спеціалізованих інструментів Curiosity, які займалися нагріванням осадових порід і вивільненням молекул. Однак аміак і бензойна кислота ніколи раніше не знаходили за допомогою цього методу.

У ході вологого відбору проб Curiosity опустив ґрунт у суміш хімічних реагентів, викликавши цим хімічну реакцію, яка дозволила дослідникам з'ясувати, які молекули там були. Однак наразі все ще необхідно з'ясувати, де і як вони виникли.

У результаті дослідження вчених показало, що молекули можуть бути як результатом геологічних процесів, так і індикаторами минулої життєдіяльності планети.

Дюни, де було зібрано зразок, розташовані в кратері Гейла — місці, яке раніше було заповнене водою — гарний пункт для пошуку ознак колишнього життя. Однак, щоб отримати ще більше зразків для роботи, дослідники очікують на запуск експедиції Європейського космічного агентства "ЕкзоМарс".

Тим часом ця нова знахідка допомагає вченим скласти чіткіше уявлення про історію Марса, оскільки крок за кроком вони продовжують розкривати секрети Червоної планети.