Тарифи на воду в Україні зростуть: кого торкнеться підвищення вартості

За даними НКРЕКП, зміна тарифів для більшості ліцензіатів була спровокована зростанням витрат на електроенергію, оплату праці, реагенти та податки.

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Національна комісія, відповідальна за регулювання електроенергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила пропозицію про зміну тарифів на водопостачання та водовідведення для кількох водоканалів, які потребують термінового перегляду. Ці зміни будуть обговорюватися найближчим часом. Про це стало відомо зі звіту НКРЕКП.

Наразі тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для населення залишаються на рівні, встановленому до 24 лютого 2022 року. Однак Національна комісія, відповідальна за державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), планує переглянути тарифи саме для непобутових споживачів.

Так, зміна тарифів для більшості ліцензіатів була викликана збільшенням витрат на електроенергію, оплату праці, реагенти та податки. Національна комісія також підготувала індивідуальні пояснення для кожного підприємства.

У джерелі зазначають, що найвищі тарифи на водопостачання для непобутових споживачів буде встановлено так: для ПрАТ "Енергоресурси" — 53,39 гривні за 1 кубометр. Що стосується водовідведення, найвищий тариф пропонується для КП "Облводоканал" Запорізької обласної ради і становить 41,3 гривні за 1 кубометр.

Для інших постачальників з 1 червня 2024 року пропонується встановити такі оптові тарифи на водовідведення за 1 кубометр без ПДВ:

КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода" — 11,88 гривні;

КП "Водоканал" (Запоріжжя) — 9,36 гривні;

КП "Івано-Франківськводоекотехпром" — 6,87 гривні;

Львівводоканал — 9,02 гривні;

Чернівціводоканал — 10,26 гривні;

Київводоканал — 9,66 гривні;

Дніпроводоканал — 11,52 гривні;

Житомирводоканал — 17,52 гривні;

Черкасиводоканал — 10,51 гривні;

Харківводоканал — 9,88 гривні.

Тариф на централізоване водопостачання для інших споживачів, крім побутових, за 1 кубометр без ПДВ пропонується встановити таким:

КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода" — 30,36 гривні;

КП "Водоканал" (Запоріжжя) — 22,88 гривні;

КП "Івано-Франківськводоекотехпром" — 17,45 гривні;

Львівводоканал — 20,04 гривні;

Чернівціводоканал — 23,86 гривні;

Київводоканал — 21,42 гривні;

Дніпроводоканал — 23,92 гривні;

Житомирводоканал — 32,77 гривні;

Черкасиводоканал — 20,19 гривні;

Харківводоканал — 22,87 гривні.

Також Фокус писав, що в Україні передбачається підвищення цін на комунальні послуги. Насамперед це стосується тарифів на електроенергію.

Також повідомлялося, що субсидію можуть отримати сім'ї, у яких розмір оплати за житлово-комунальні послуги перевищує визначений урядом мінімальний рівень, що становить 15% від загального щомісячного доходу всіх членів сім'ї.