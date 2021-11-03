Внеземное происхождение. Ученые выяснили, откуда взялись осколки стекла в пустыне Атакама

Исследователи считают, что эти геологические образования в чилийской пустыне имеют внеземное происхождение.

Таинственные осколки из стекла находятся в широком коридоре протяженностью 75 км в чилийской пустыне Атакама. Их очень много, и они имеют разные формы: некоторые бывают в виде больших кусков шириной до 50 см. По словам ученых, они имеют как грубую, так и гладкую поверхность. Что это за образования долго оставалось загадкой, но теперь у ученых есть ответ, сообщает Sciencealert.

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По словам геолога Питера Шульца из Университета Брауна, штат Род-Айленд, многие из этих осколков претерпели множественную трансформацию, прежде чем принять нынешнюю форму. Но что стало причиной появления этих образований в пустыне, возраст которых оценивается в 12 тысяч лет, долго было тайной для ученых.

Ранние теории

Существовала гипотеза, что эти осколки могли появиться в результате взрыва большого метеорита в атмосфере, во время которого части раскаленного космического камня упали на поверхность и расплавили песок. Также ученые предполагали, что осколки стекла могли появится из-за древних лесных пожаров, когда пустыня Атакама была покрыта растительностью.

[ + – ] Осколки стекла в пустыне Атакама Фото: ScienceAlert

Новое исследование

По словам Шульца, гипотеза о внеземном происхождении осколков является наиболее вероятной. В рамках нового исследования ученые изучили более 300 образцов осколков стекла из пустыни и проанализировали их химический состав. По словам ученых, это стекло происходит не полностью с нашей планеты.

"Впервые у нас есть веские доказательства существования на Земле стекла, которое было создано под воздействием теплового излучения от метеорита, который взорвался в воздухе, недалеко от поверхности", — говорит Шульц.

Ученые говорят, что минералы в этом стекле под названием цирконы, разложились с образованием минерала бадделеит, которому для создания нужна температура выше 1670°C, что намного больше, чем возникает при лесном пожаре. Также ученые обнаружили, что в осколках стекла имеется огромное количество кристаллов минералов, которые можно найти чаще всего только в метеоритах и очень редко на Земле.

[ + – ] Образцы стекла иp пустыни Атакама Фото: ScienceAlert

Еще один интересный момент

Еще одно совпадение, которое нужно еще исследовать, состоит в том, что время, когда взорвался метеорит в значительной степени совпадает с исчезновением мегафауны в Южной Америке в начале голоцена, который является второй частью Четвертичного периода продолжающейся сейчас Кайнозойской эры. В этот же период в данный регион прибыли древние охотники-собиратели и начал меняться климат. Мог ли взрыв метеорита стать причиной вымирания животных, пока не ясно, говорит Шульц.

Пустыня Атакама

[ + – ] Пустыня Атакама Фото: wikipedia