Внеземное происхождение. Ученые выяснили, откуда взялись осколки стекла в пустыне Атакама
Исследователи считают, что эти геологические образования в чилийской пустыне имеют внеземное происхождение.
Таинственные осколки из стекла находятся в широком коридоре протяженностью 75 км в чилийской пустыне Атакама. Их очень много, и они имеют разные формы: некоторые бывают в виде больших кусков шириной до 50 см. По словам ученых, они имеют как грубую, так и гладкую поверхность. Что это за образования долго оставалось загадкой, но теперь у ученых есть ответ, сообщает Sciencealert.
По словам геолога Питера Шульца из Университета Брауна, штат Род-Айленд, многие из этих осколков претерпели множественную трансформацию, прежде чем принять нынешнюю форму. Но что стало причиной появления этих образований в пустыне, возраст которых оценивается в 12 тысяч лет, долго было тайной для ученых.
Ранние теории
Существовала гипотеза, что эти осколки могли появиться в результате взрыва большого метеорита в атмосфере, во время которого части раскаленного космического камня упали на поверхность и расплавили песок. Также ученые предполагали, что осколки стекла могли появится из-за древних лесных пожаров, когда пустыня Атакама была покрыта растительностью.
Новое исследование
По словам Шульца, гипотеза о внеземном происхождении осколков является наиболее вероятной. В рамках нового исследования ученые изучили более 300 образцов осколков стекла из пустыни и проанализировали их химический состав. По словам ученых, это стекло происходит не полностью с нашей планеты.
"Впервые у нас есть веские доказательства существования на Земле стекла, которое было создано под воздействием теплового излучения от метеорита, который взорвался в воздухе, недалеко от поверхности", — говорит Шульц.
Ученые говорят, что минералы в этом стекле под названием цирконы, разложились с образованием минерала бадделеит, которому для создания нужна температура выше 1670°C, что намного больше, чем возникает при лесном пожаре. Также ученые обнаружили, что в осколках стекла имеется огромное количество кристаллов минералов, которые можно найти чаще всего только в метеоритах и очень редко на Земле.
Еще один интересный момент
Еще одно совпадение, которое нужно еще исследовать, состоит в том, что время, когда взорвался метеорит в значительной степени совпадает с исчезновением мегафауны в Южной Америке в начале голоцена, который является второй частью Четвертичного периода продолжающейся сейчас Кайнозойской эры. В этот же период в данный регион прибыли древние охотники-собиратели и начал меняться климат. Мог ли взрыв метеорита стать причиной вымирания животных, пока не ясно, говорит Шульц.
Пустыня Атакама
- Расположение — западное побережье Южной Америки, находится на территории Чили
- Площадь — 105 тысяч кв. км
- Средняя температура — зимой +19- +20 градусов Цельсия, летом + 13- +14 градусов Цельсия
- Считается самой засушливой пустыней — в год выпадает в среднем 12-16 мм осадков