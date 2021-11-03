Позаземне походження. Вчені з'ясували, звідки взялися уламки скла в пустелі Атакама

Дослідники вважають, що ці геологічні утворення в чилійській пустелі мають позаземне походження.

Таємничі уламки зі скла перебувають у широкому коридорі завдовжки 75 км у чилійській пустелі Атакама. Їх дуже багато, і вони мають різні форми: деякі бувають у вигляді великих шматків шириною до 50 см. За словами вчених, вони мають як грубу, так і гладку поверхню. Що це за утворення, довго залишалося загадкою, але тепер у вчених є відповідь, повідомляє Sciencealert.

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За словами геолога Пітера Шульца з Університету Брауна, штат Род-Айленд, багато з цих уламків зазнали множинної трансформації, перш ніж набути нинішньої форми. Але що спричинило появу цих утворень у пустелі, вік яких оцінюється у 12 тисяч років, довго було таємницею для вчених.

Ранні теорії

Існувала гіпотеза, що ці уламки могли з'явитися внаслідок вибуху великого метеориту в атмосфері, під час якого частини розпеченого космічного каменю впали на поверхню та розплавили пісок. Також учені припускали, що уламки скла могли з'явитися через стародавні лісові пожежі, коли пустеля Атакама була вкрита рослинністю.

[ + – ] Осколки скла в пустелі Атакама Фото: ScienceAlert

Нове дослідження

За словами Шульца, гіпотеза про позаземне походження уламків є найімовірнішою. У межах нового дослідження вчені вивчили понад 300 зразків осколків скла з пустелі та проаналізували їхній хімічний склад. За словами вчених, це скло походить не повністю з нашої планети.

"Уперше в нас є вагомі докази існування на Землі скла, яке було створено під впливом теплового випромінювання від метеориту, який вибухнув у повітрі, неподалік від поверхні", — говорить Шульц.

Учені кажуть, що мінерали в цьому склі під назвою циркони розклалися з утворенням мінералу бадделеїт, якому для створення потрібна температура вища за 1670°C, що набагато більше, ніж виникає при лісовій пожежі. Також учені виявили, що в уламках скла є величезна кількість кристалів мінералів, які можна знайти найчастіше лише в метеоритах і дуже рідко на Землі.

[ + – ] Зразки скла ІР пустелі Атакама Фото: ScienceAlert

Ще один цікавий момент

Ще один збіг, який потрібно ще дослідити, полягає в тому, що час, коли вибухнув метеорит, значною мірою збігається зі зникненням мегафауни в Південній Америці на початку голоцену, який є другою частиною Четвертинного періоду Кайнозойської ери, що триває зараз. У цей же період до цього регіону прибули стародавні мисливці-збирачі, і почав змінюватися клімат. Чи міг вибух метеорита спричинити вимирання тварин, поки не ясно, каже Шульц.

Пустеля Атакама

[ + – ] Пустеля Атакама Фото: wikipedia