Из-за COVID-19 мир потерял 28 млн лет жизни, - новое исследование

Ученые подсчитали количество умерших от коронавируса, в каком возрасте они ушли из жизни, и пришли к шокирующим выводам.

Согласно крупнейшему исследованию по оценке масштабов воздействия пандемии, которое провели ученые из Оксфордского университета, Covid-19 стал причиной потери 28 миллионов лет человеческой жизни. В рамках исследования ученые провели подсчеты количества умерших от коронавируса в 37 странах и возраст, в котором они ушли из жизни, сообщает The Guardian.

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По словам ученых, произошло как сокращение ожидаемой продолжительности жизни, так и увеличилось количество лет, которые потеряны в результате преждевременной смерти. Но настоящее количество утерянных лет может быть намного выше, ведь в исследовании не учитывались показатели большинства стран мира из-за отсутствия данных, говорят ученые.

"Мы шокированы таким результатом", — говорит автор исследования Назрул Ислам из Оксфордского университета, который сам потерял в результате болезни своих родственников и коллег.

Ученые говорят, чтобы понять всю силу воздействия пандемии, нужно подсчитать не только увеличившееся количество смертей, но и проанализировать насколько преждевременными они были. Исследователи сравнили наблюдаемую продолжительность жизни и количество утерянных лет жизни в 2020 году с ожидаемыми на основе тенденций в 2005-19 годах в 37 странах.

В период между 2005 и 2019 годами ожидаемая продолжительность жизни увеличилась во всех странах, задействованных в исследовании. В 2020 году ожидаемая продолжительность жизни мужчин и женщин снизилась везде, кроме Новой Зеландии, Тайваня и Норвегии, а также Дании, Исландии и Южной Кореи.

Самое большое сокращение продолжительности жизни было зафиксировано в таких странах:

в России (-2,33 года у мужчин и -2,14 года у женщин);

в США (-2,27 года у мужчин и -1,61 года у женщин);

в Болгарии (-1,96 года у мужчин и -1,37 года у женщин).

Фото: Guardian

В 2020 году количество потерянных лет жизни было больше, чем ожидалось, во всех странах, за исключением Тайваня и Новой Зеландии, а также Исландии, Южной Кореи, Дании и Норвегии. В остальных странах в 2020 году было потеряно более 222 млн лет жизни, что на 28,1 млн лет больше, чем ожидалось (17,3 млн лет у мужчин и 10,8 млн лет у женщин).

Больше всего потерянных лет жизни на 100 000 человек было зафиксировано:

в России (7 020 лет у мужчин и 4 760 лет у женщин);

в Болгарии (7260 лет у мужчин и 3730 лет у женщин);

Литве (5430 лет у мужчин и 2640 лет у женщин).

Фото: Guardian

За время пандемии Covid-19 от болезни в мире умерли миллионы людей, в частности на 4 ноября:

в США — 770 854 человек;

в Бразилии — 608 304 человек;

в Индии — 459 661 человек;

в России — 242 060 человек;

в Мексике — 288 887 человек;

в Перу — 200 326 человек;

в Украине — 70 146 человек.

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