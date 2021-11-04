Через COVID-19 світ втратив 28 млн років життя, — нове дослідження

Учені підрахували кількість померлих від коронавірусу, в якому віці вони пішли з життя, і дійшли шокуючих висновків.

Згідно з найбільшим дослідженням з оцінки масштабів впливу пандемії, яке провели вчені з Оксфордського університету, Covid-19 став причиною втрати 28 мільйонів років людського життя. У межах дослідження вчені провели підрахунки кількості померлих від коронавірусу в 37 країнах і віку, в якому вони пішли з життя, повідомляє The Guardian.

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За словами вчених, відбулося як скорочення очікуваної тривалості життя, так і збільшилася кількість років, які втрачені внаслідок передчасної смерті. Але справжня кількість загублених років може бути набагато вищою, адже в дослідженні не враховувалися показники більшості країн світу через відсутність даних, кажуть учені.

"Ми шоковані таким результатом", — говорить Назрул Іслам із Оксфордського університету, який сам втратив унаслідок хвороби своїх родичів і колег.

Учені кажуть, щоб зрозуміти всю силу впливу пандемії, потрібно підрахувати не тільки кількість смертей, що збільшилася, але й проаналізувати, наскільки передчасними вони були. Дослідники порівняли тривалість життя та кількість загублених років життя у 2020 році з очікуваними на основі тенденцій у 2005-19 роках у 37 країнах.

У період між 2005 та 2019 роками очікувана тривалість життя збільшилася в усіх країнах, задіяних у дослідженні. У 2020 році очікувана тривалість життя чоловіків і жінок знизилася скрізь, крім Нової Зеландії, Тайваню та Норвегії, а також Данії, Ісландії та Південної Кореї.

Найбільше скорочення тривалості життя було зафіксовано в таких країнах:

у Росії (-2,33 року в чоловіків і -2,14 року в жінок);

у США (-2,27 року в чоловіків і -1,61 року в жінок);

у Болгарії (-1,96 року в чоловіків і -1,37 року в жінок).

Фото: коронавирус ожирение статистика

У 2020 році кількість втрачених років життя була більшою, ніж очікувалося, у всіх країнах, за винятком Тайваню та Нової Зеландії, а також Ісландії, Південної Кореї, Данії та Норвегії. В інших країнах у 2020 році було втрачено понад 222 млн років життя, що на 28,1 млн років більше, ніж очікувалося (17,3 млн років у чоловіків та 10,8 млн років у жінок).

Найбільше втрачених років життя на 100 000 людей було зафіксовано:

в Росії (7020 років у чоловіків і 4760 років у жінок);

у Болгарії (7260 років у чоловіків та 3730 років у жінок);

Литві (5430 років у чоловіків та 2640 років у жінок).

Фото: коронавирус ожирение статистика

За час пандемії Covid-19 від хвороби у світі померли мільйони людей, зокрема на 4 листопада:

у США — 770 854 осіб;

у Бразилії — 608 304 осіб;

в Індії — 459 661 людина;

у Росії — 242 060 осіб;

у Мексиці — 288 887 осіб;

у Перу — 200 326 осіб;

в Україні – 70 146 осіб.

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