Через COVID-19 світ втратив 28 млн років життя, — нове дослідження
Учені підрахували кількість померлих від коронавірусу, в якому віці вони пішли з життя, і дійшли шокуючих висновків.
Згідно з найбільшим дослідженням з оцінки масштабів впливу пандемії, яке провели вчені з Оксфордського університету, Covid-19 став причиною втрати 28 мільйонів років людського життя. У межах дослідження вчені провели підрахунки кількості померлих від коронавірусу в 37 країнах і віку, в якому вони пішли з життя, повідомляє The Guardian.
За словами вчених, відбулося як скорочення очікуваної тривалості життя, так і збільшилася кількість років, які втрачені внаслідок передчасної смерті. Але справжня кількість загублених років може бути набагато вищою, адже в дослідженні не враховувалися показники більшості країн світу через відсутність даних, кажуть учені.
"Ми шоковані таким результатом", — говорить Назрул Іслам із Оксфордського університету, який сам втратив унаслідок хвороби своїх родичів і колег.
Учені кажуть, щоб зрозуміти всю силу впливу пандемії, потрібно підрахувати не тільки кількість смертей, що збільшилася, але й проаналізувати, наскільки передчасними вони були. Дослідники порівняли тривалість життя та кількість загублених років життя у 2020 році з очікуваними на основі тенденцій у 2005-19 роках у 37 країнах.
У період між 2005 та 2019 роками очікувана тривалість життя збільшилася в усіх країнах, задіяних у дослідженні. У 2020 році очікувана тривалість життя чоловіків і жінок знизилася скрізь, крім Нової Зеландії, Тайваню та Норвегії, а також Данії, Ісландії та Південної Кореї.
Найбільше скорочення тривалості життя було зафіксовано в таких країнах:
- у Росії (-2,33 року в чоловіків і -2,14 року в жінок);
- у США (-2,27 року в чоловіків і -1,61 року в жінок);
- у Болгарії (-1,96 року в чоловіків і -1,37 року в жінок).
У 2020 році кількість втрачених років життя була більшою, ніж очікувалося, у всіх країнах, за винятком Тайваню та Нової Зеландії, а також Ісландії, Південної Кореї, Данії та Норвегії. В інших країнах у 2020 році було втрачено понад 222 млн років життя, що на 28,1 млн років більше, ніж очікувалося (17,3 млн років у чоловіків та 10,8 млн років у жінок).
Найбільше втрачених років життя на 100 000 людей було зафіксовано:
- в Росії (7020 років у чоловіків і 4760 років у жінок);
- у Болгарії (7260 років у чоловіків та 3730 років у жінок);
- Литві (5430 років у чоловіків та 2640 років у жінок).
За час пандемії Covid-19 від хвороби у світі померли мільйони людей, зокрема на 4 листопада:
- у США — 770 854 осіб;
- у Бразилії — 608 304 осіб;
- в Індії — 459 661 людина;
- у Росії — 242 060 осіб;
- у Мексиці — 288 887 осіб;
- у Перу — 200 326 осіб;
- в Україні – 70 146 осіб.
За останню добу в Україні:
- 27 377 нових випадків зараження COVID-19
- Найбільше заражених у Києві, Дніпропетровській і Одеській областях.
- Померли – 699 людей.