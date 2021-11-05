Потеряли целый год. "Климатические часы" снова начали отсчитывать время до конца

По словам авторов, "климатические часы" отсчитывают время до критического повышения температуры на 1,5° C.

В 2021 году ожидается, что выбросы углекислого газа в мире вырастут до отметки 2019 года, преодолев беспрецедентное падение из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ScienceAlert.

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Количество выбросов в мире снова растет, в это же время, глобальное потепление все ближе подбирается к пороговой отметке роста температуры на 1,5° C. Для того, чтобы отслеживать эти изменения в онлайн-режиме, ученый из Университета Конкордия Дэймон Мэтьюз и эксперт из Центра международных исследований климата и окружающей среды Глен Петерс создали "климатические часы".

"Мы создали климатические часы еще в 2015 году, чтобы показать людям, как быстро планета приближается к росту температуры на 1,5° C. Это предел, который был установлен Парижским соглашением и как следствие, пороговое значение климатических воздействий", – говорят авторы "климатических часов".

Исследователи отслеживают данные о глобальных выбросах и температуре, а также берут в расчет тенденцию выбросов за последние 5 лет. Так эксперты оценивают, сколько времени осталось до момента, когда глобальное потепление достигнет порогового значения 1,5° C.

"Новая оценка выбросов 2021 года убирает почти год из обратного отсчета, а это означает, что сейчас до потепления еще на 1,5° C осталось чуть больше 10 лет", – отмечают ученые.

Авторы исследования говорят, что когда они обновили "климатические часы" в 2020 году, сокращение глобальных выбросов из-за пандемии, отодвинуло стрелки часов почти на год. Но в 2021 году выбросы снова начали расти, и время, которое было добавлено, теперь утеряно.

Эксперты отмечают, что за предстоящее десятилетие, конечно, ситуация может измениться. Каждый предотвращенный выброс углекислого газа – это единица времени в климатических часах. Сокращение выбросов других парниковых газов, вызывающих глобальное потепление, таких как метан или закись азота, также могут дать больше времени.