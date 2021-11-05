Втратили цілий рік. "Кліматичний годинник" знову почав відраховувати час до кінця

За словами авторів, "кліматичний годинник" відраховує час до критичного підвищення температури на 1,5°C.

У 2021 році очікується, що викиди вуглекислого газу в світі зростуть до позначки 2019 року, подолавши безпрецедентне падіння через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє ScienceAlert.

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Кількість викидів у світі знову зростає, у той же час, глобальне потепління все ближче підбирається до порогової позначки зростання температури на 1,5°C. Для того, щоб відстежувати ці зміни в онлайн-режимі, вчений з Університету Конкордія Деймон Метьюз та експерт із Центру міжнародних досліджень клімату та навколишнього середовища Глен Петерс створили "кліматичний годинник".

"Ми створили кліматичний годинник ще в 2015 році, щоб показати людям, як швидко планета наближається до зростання температури на 1,5°C. Це межа, яка була встановлена Паризькою угодою і як наслідок, граничне значення кліматичних впливів", — кажуть автори кліматичного годинника.

Дослідники відстежують дані про глобальні викиди та температуру, а також беруть до уваги тенденцію викидів за останні 5 років. Так експерти оцінюють скільки часу залишилося до моменту, коли глобальне потепління досягне порогового значення 1,5°C.

"Нова оцінка викидів 2021 року прибирає майже рік зі зворотного відліку, а це означає, що зараз до потепління ще на 1,5°C залишилося трохи більше 10 років", — зазначають вчені.

Автори дослідження кажуть, що коли вони оновили "кліматичний годинник" у 2020 році, скорочення глобальних викидів через пандемію, відсунуло стрілки годинника майже на рік. Але в 2021 році викиди знову почали зростати, і час, який було додано, тепер загублено.

Експерти зазначають, що за майбутнє десятиліття, звісно, ситуація може змінитися. Кожне запобігання викиду вуглекислого газу — це одиниця часу в кліматичних годинниках. Скорочення викидів інших парникових газів, що викликають глобальне потепління, такі як метан або закис азоту, також можуть дати більше часу.