Ученые обнаружили в очень далекой галактике элемент, содержащийся в человеческих зубах

Рассматриваемая астрономами галактика — NGP-190387, находится на расстоянии в 12 миллиардов световых лет.

В своем новом исследовании астрономы впервые нашли в галактике, удаленной от нас более чем на 12 миллиардов световых лет, фтор, содержащийся в человеческих костях и зубах, пишет CTV News.

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"Все знают о фторе, потому что зубная паста, которой мы пользуемся, содержит его в виде фторидов", — рассказал ведущий автор исследования Максимилиан Франко из Университета Хартфордшира в Великобритании.

Как и большинство других элементов, находящихся в нашей Cолнечной системе, на Земле и даже в наших собственных телах, фтор образовался в ядрах звезд, которые высвободили его в результате звездных взрывов. Но как именно он возник внутри этих звезд, до сих пор остается загадкой.

Очаг образования фтора

С помощью комплекса радиотелескопов ALMA ученые выяснили, что фтор присутствовал в виде фтористого водорода в газовых облаках галактики NGP-190387, которую астрономы рассматривают в том виде, в котором она появилась, когда Вселенной было всего около 1,4 миллиарда лет.

По мнению ученых, наиболее вероятные очаги образования фтора в NGP-190387 — звезды Вольфа–Райе. Они невероятно массивны и живут всего несколько миллионов лет — короткий срок по сравнению с 13 миллиардами лет существования нашей Вселенной.

Астрономы ранее уже предполагали, что вероятными источниками фтора являются звезды Вольфа-Райе, однако такое прямое обнаружение подтверждает эти догадки, как никогда ранее.

[ + – ] Звезда Вольфа-Райе WR 31a в созвездии Киль

"Звезды Вольфа-Райе, которые являются одними из самых массивных из известных звезд, могут взрываться с невероятной силой в конце своей жизни", — добавил Франко.

Другие источники фтора

Другие потенциальные источники фтора, рассматриваемые учеными, включают звезды на позднем этапе их эволюции, они представляют собой пульсирующие звезды с массой, в несколько раз превышающей массу нашего Солнца.

Однако эволюция этих небесных тел происходит в течение миллиардов лет, что заняло бы слишком много времени и не объяснило бы количество фтора, выявленного в далекой галактике.

Обнаружение фтора в такой отдаленной галактике расширяет возможности этого элемента. До этого открытия его находили только в нашей галактике Млечный Путь и ее соседях, а также в некоторых далеких квазарах. Тем не менее это открытие позволяет отнести фтор к элементам, существовавшим на ранних стадиях развития Вселенной.

Исследователи с нетерпением ждут наблюдений за галактикой с помощью Чрезвычайно большого телескопа, который в настоящее время строится в Чили и, как ожидается, начнет работать в 2027 году, что может раскрыть больше деталей о NGP-190387 и ее тайнах.