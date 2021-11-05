Учені виявили в дуже далекій галактиці елемент, який міститься в людських зубах

Галактика, що розглядається астрономами — NGP-190387, знаходиться на відстані 12 мільярдів світлових років.

У своєму новому дослідженні астрономи вперше знайшли в галактиці, віддаленій від нас більш ніж на 12 мільярдів світлових років, фтор, який міститься в людських кістках і зубах, пише CTV News.

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"Усі знають про фтор, тому що зубна паста, якою ми користуємося, містить його у вигляді фторидів", — розповів провідний автор дослідження Максиміліан Франко з Університету Хартфордшира у Великій Британії.

Як і більшість інших елементів, що знаходяться в нашій Сонячній системі, на Землі та навіть у власних тілах, фтор утворився в ядрах зірок, які вивільнили його внаслідок зіркових вибухів. Але як саме він виник усередині цих зірок, досі залишається загадкою.

Осередок утворення фтору

За допомогою комплексу радіотелескопів ALMA вчені з'ясували, що фтор був присутній у вигляді фтористого водню в газових хмарах галактики NGP-190387, яку астрономи розглядають у тому вигляді, в якому він з'явився, коли Всесвіту було лише приблизно 1,4 мільярди років.

На думку вчених, найімовірніші осередки утворення фтору в NGP-190387 — зірки Вольфа-Райє. Вони неймовірно масивні та живуть лише кілька мільйонів років — короткий термін, порівняно з 13 мільярдами років існування нашого Всесвіту.

Астрономи раніше вже припускали, що ймовірними джерелами фтору є зірки Вольфа-Райє, проте таке пряме виявлення підтверджує ці припущення, як ніколи раніше.

[ + – ] Зірка Вольфа-Райє WR 31a у сузір'ї Кіль

"Зірки Вольфа-Райє, які є одними з найпотужніших із відомих зірок, можуть вибухати з неймовірною силою наприкінці свого життя", — додав Франко.

Інші джерела фтору

Інші потенційні джерела фтору, що розглядаються вченими, враховують зірки на пізньому етапі їхньої еволюції, вони є зірками, що пульсують, з масою, що в кілька разів перевищує масу нашого Сонця.

Однак еволюція цих небесних тіл відбувається протягом мільярдів років, що зайняло б надто багато часу і не пояснило б кількість фтору, виявленого у далекій галактиці.

Виявлення фтору в такій віддаленій галактиці розширює можливості цього елемента. До цього відкриття його знаходили лише в нашій галактиці Чумацький Шлях та її сусідах, а також у деяких далеких квазарах. Проте це відкриття дозволяє віднести фтор до елементів, які існували на ранніх стадіях розвитку Всесвіту.

Дослідники з нетерпінням чекають спостереження за галактикою за допомогою Надзвичайно великого телескопа, який зараз будується в Чилі і, як очікується, почне працювати в 2027 році, що може розкрити більше деталей про NGP-190387 та її таємниці.