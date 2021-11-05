Совсем один в пещере. Палеонтологи нашли первый в истории череп 4-летнего ребенка Homo naledi (фото)

Исследователи выявили 28 фрагментов черепа и 6 зубов ребенка, прозванного Лети — "потерянный".

Группа исследователей во главе с палеонтологом Ли Бергером из Университета Витватерсранда обнаружила в Йоханнесбурге (ЮАР) первый частичный череп ребенка Homo naledi, пишет News 24.

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Исследователи редко находят окаменелые останки детей, потому что их кости слишком тонкие и хрупкие, чтобы сохраниться в течение многих веков.

В отдаленных глубинах пещеры "Восходящая звезда" были найдены 28 фрагментов черепа и 6 зубов ребенка, которому, предположительно, было около 4 лет. Этот частичный череп породил среди ученых подозрения о том, что древний вид намеренно относил усопших в пещеры.

[ + – ] Фрагменты черепа Лети были найдены в узком проходе пещеры

"H.naledi остается одним из самых загадочных древних родственников человека", — отметил Бергер.

Останки были обнаружены в узком проходе шириной всего 15 см и длиной 80 см, расположенном сразу за областью, названной "Камерой Хаоса". Исследователи прозвали новую находку Лети, сокращенно от слова "letimela" на местном южноафриканском языке, которое означает "потерянный" (потому что череп был найден в полном одиночестве без каких-либо останков тела).

Лети датируется тем же временем, что и другие окаменелости H.naledi, между 335 000 и 236 000 лет назад.

[ + – ] Обнаруженные зубы Лети

"Обнаружение единственного черепа ребенка в столь отдаленном месте пещерной системы придает загадочности вопросу о том, как эти многочисленные останки оказались в таких отдаленных, темных пространствах пещерной системы "Восходящей звезды", — добавил Бергер.

На вопрос о том, как череп Лети оказался один в отдаленном месте, еще предстоит ответить. По мнению исследователей, другие представители этого вида могли поместить там череп по причинам, связанных с погребальными обрядами.

"Это первый найденный частичный череп ребенка H.naledi, который дает нам представление обо всех этапах жизни этого замечательного вида", — заключила профессор Джульетта Брофи из Университета штата Луизиана.