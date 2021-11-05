Зовсім один у печері. Палеонтологи знайшли перший в історії череп 4-річної дитини Homo naledi (фото)

Дослідники виявили 28 фрагментів черепа та 6 зубів дитини, прозваної Леті — "втрачений".

Група дослідників на чолі з палеонтологом Лі Бергером з Університету Вітватерсранда виявила в Йоганнесбурзі (ПАР) перший частковий череп дитини Homo naledi, пише News 24.

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Дослідники рідко знаходять скам'янілі останки дітей, тому що їхні кістки занадто тонкі і тендітні, щоб зберегтися протягом багатьох століть.

У віддалених глибинах печери "Висхідна зірка" було знайдено 28 фрагментів черепа та 6 зубів дитини, якій, ймовірно, було близько 4 років. Цей частковий череп породив серед учених підозри в тому, що стародавній вид навмисно відносив померлих до печер.

[ + – ] Фрагменти черепа Леті знайшли у вузькому проході печери

"H.naledi залишається одним із найзагадковіших стародавніх родичів людини", — зазначив Бергер.

Останки були виявлені у вузькому проході завширшки всього 15 см і завдовжки 80 см, розташованому відразу за місцем, названим "Камерою Хаосу". Дослідники прозвали нову знахідку Леті, скорочено від слова "letimela" місцевою південноафриканською мовою, яке означає "втрачений" (бо череп був знайдений на самоті без будь-яких останків тіла).

Леті датується тим самим часом, що й інші скам'янілості H.naledi, між 335 000 і 236 000 років тому.

[ + – ] Виявлені зуби Леті

"Виявлення єдиного черепа дитини в такому віддаленому місці печерної системи надає загадковості питанню про те, як ці численні останки опинилися в таких віддалених темних просторах печерної системи "Висхідної зірки", — додав Бергер.

На запитання про те, як череп Леті опинився один у віддаленому місці, ще доведеться відповісти. На думку дослідників, інші представники цього виду могли помістити там череп через причини, пов'язані з похоронними обрядами.

"Це перший знайдений частковий череп дитини H.naledi, який дає нам уявлення про всі етапи життя цього чудового виду", — сказала професорка Джульєтта Брофі з Університету штату Луїзіана.