Древние рисунки на камнях: ученые раскрыли еще одну загадку Стоунхенджа

По словам исследователей, изображения на известняковых камнях имеют реальные прототипы.

Четыре известняковых камня были найдены в районе Стоунхенджа в период с 1968 по 2017 годы и теперь ученые выяснили, что на этих камнях эпохи позднего неолита изображены реальные объекты, которые были известны древнему художнику, а не абстракции, как считалось раньше, сообщает dailymail.co.uk

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Эти каменные таблички считаются одним из самых ярких примеров доисторического искусства на Британских островах. Новый анализ с использованием специальных приборов провели эксперты из компании Wessex Archeology.

Новый анализ позволил найти в этих произведениях искусства, которые представляют собой геометрические узоры, ранее не обнаруженные элементы, которые в свою очередь демонстрируют ряд художественных способностей.

Осмысленная композиция

По словам археологов, гравюры на известняковых камнях показывают продуманную, постановочную композицию, исполнение и детализацию. На одном из изображений ученые обнаружили, например, скрученную веревку, а она скорее всего была известна древнему художнику.

"Раньше эти каменные таблички были каталогизированы с использованием нарисованных от руки иллюстраций, и их было трудно точно реконструировать из-за эрозии", — говорит археолог Боб Дэвис. "Но новые технологии позволили увидеть на них ранее не обнаруженные особенности".

"Известняковые камни были очень хорошим материалом в качестве полотна для художников неолита. На них можно было не только создавать рисунки, но и изменять их и даже удалять неудачные", — говорит археолог Фил Хардинг, который впервые проанализировал эти камни в 1988 году.

Используя новые технологические достижения можно предположить, что художники неолита использовали для изображения предметы, которые были им известны и служили вдохновением для художественного самовыражения, говорят ученые. По словам археологов, новое исследование не только позволило лучше понять методы работы художников неолита, но и предоставило возможность заглянуть в их образ мышления.

Эпоха неолита продолжалась по разным оценкам приблизительно от 9500 года до 3500 года до нашей эры.

Стоунхендж

[ + – ] Стоунхендж Фото: Dailymail.co.uk