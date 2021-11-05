Стародавні малюнки на камені: вчені розкрили ще одну загадку Стоунхенджа

За словами дослідників, зображення на вапнякових каменях мають реальні прототипи.

Чотири вапнякові камені були знайдені в районі Стоунхенджа в період із 1968 по 2017 роки і тепер вчені з'ясували, що на цих каменях епохи пізнього неоліту зображені реальні об'єкти, які були відомі давньому художнику, а не абстракції, як вважалося раніше, повідомляє dailymail.co.uk.

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Ці кам'яні таблички вважаються одним із найяскравіших прикладів доісторичного мистецтва на Британських островах. Новий аналіз із використанням спеціальних приладів провели експерти з компанії Wessex Archeology.

Новий аналіз дозволив знайти в цих витворах мистецтва, які є геометричними візерунками, раніше не виявлені елементи, які зі свого боку демонструють низку художніх здібностей.

Осмислена композиція

За словами археологів, гравюри на вапнякових каменях показують продуману, постановочну композицію, виконання та деталізацію. На одному із зображень вчені виявили, наприклад, скручену мотузку, а вона швидше за все була відома стародавньому художнику.

"Раніше ці кам'яні таблички були каталогізовані з використанням намальованих від руки ілюстрацій, і їх важко було точно реконструювати через ерозію", — говорить археолог Боб Девіс. Але нові технології дозволили побачити на них раніше не виявлені особливості.

"Вапнякові камені були дуже хорошим матеріалом як полотно для художників неоліту. На них можна було не тільки створювати малюнки, а й змінювати їх і навіть видаляти невдалі", — каже археолог Філ Хардінг, який вперше проаналізував це каміння у 1988 році.

Використовуючи нові технологічні досягнення, можна припустити, що художники неоліту використовували для зображення предмети, які були їм відомі та слугували натхненням для художнього самовираження, кажуть вчені. За словами археологів, нове дослідження не лише дозволило краще зрозуміти методи роботи художників неоліту, а й надало можливість зазирнути в їхній спосіб мислення.

Епоха неоліту тривала за різними оцінками приблизно від 9500 до 3500 року до нашої ери.

Стоунхендж

[ + – ] Стоунхендж Фото: Dailymail.co.uk