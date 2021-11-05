Частый гость. Астероид с Эйфелеву башню направляется к Земле на скорости 6578 км/с

Огромный космический камень под названием 4660 Nereus или 1982 DB считается потенциально опасным для Земли.

По данным NASA, в начале декабря к Земле приблизится большой астероид яйцевидной формы длиной около 330 метров, а это больше чем высота Эйфелевой башни в Париже – 300 метров, сообщает jpost.com

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Астероид 4660 Nereus приблизится к Земле на расстояние 3,9 миллиона километров со скоростью 6578 км/с 11 декабря. Несмотря на то, что он классифицируется как потенциально опасный для Земли объект, в этом году он вряд ли будет угрожать нашей планете, удар такого астероида имел бы катастрофические последствия.

Но с другой стороны, 4660 Nereus является ценным объектом для исследований. Как астероид класса "Аполлон", он часто приближается к Земле, поэтому посадить космический аппарат на его поверхность вполне реально.

По оценкам ученых из NASA, взлет и посадка на таком астероиде, будет даже легче, чем на Луне. Но пока нет запланированных миссий по исследованию этого астероида.

В ближайшие десятилетия астероид вернется к Земле 12 раз, но ближе всего к нашей планете он будет 14 февраля 2060 года, когда космический объект будет на расстоянии чуть меньше 1,2 миллиона километров. По данным NASA, если бы был запущен космический аппарат для исследования астероида в этом году, то полет бы занял от 146 до 426 дней

Фото: wikipedia

Изучение астероидов

Исследование астероидов — важная область астрономии, и многие космические агентства проявили интерес к исследованию крупных объектов Солнечной системы. В октябре Объединенные Арабские Эмираты объявили о планах по исследованию астероидов и станут первой арабской страной, которая успешно посадит космический аппарат на астероид. ОАЕ планируют отправить в космос аппарат для исследования Венеры и семи астероидов в 2028 году. А на 2033 год запланирована посадка на один из астероидов.

Многие страны заинтересованы в исследовании астероидов, ведь они могут быть богаты полезными ископаемыми. Что касается 4660 Nereus, то он вероятно, содержит кобальт, никель и железо.