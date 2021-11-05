Частий гість. Астероїд розміром із Ейфелеву вежу прямує до Землі на швидкості 6578 км/с

Величезний космічний камінь під назвою 4660 Nereus чи 1982 DB вважається потенційно небезпечним для Землі.

За даними NASA, на початку грудня до Землі наблизиться великий астероїд яйцеподібної форми завдовжки близько 330 метрів, а це більше, ніж висота Ейфелевої вежі в Парижі – 300 метрів, повідомляє jpost.com.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Астероїд 4660 Nereus наблизиться до Землі на відстань 3,9 мільйона кілометрів зі швидкістю 6578 км/с 11 грудня. Незважаючи на те, що він класифікується як потенційно небезпечний для Землі об'єкт, цього року він навряд чи загрожуватиме нашій планеті, удар такого астероїда мав би катастрофічні наслідки.

Але з іншого боку, 4660 Nereus є цінним об'єктом для досліджень. Як астероїд класу "Аполлон" він часто наближається до Землі, тому посадити космічний апарат на його поверхню цілком реально.

За оцінками вчених із NASA, зліт і посадка на такому астероїді буде навіть легшим, ніж на Місяці. Але поки що немає запланованих місій з дослідження цього астероїда.

Найближчими десятиліттями астероїд повернеться до Землі 12 разів, але найближче до нашої планети він буде 14 лютого 2060 року, коли космічний об'єкт буде на відстані трохи менше 1,2 мільйона кілометрів. За даними NASA, якби було запущено космічний апарат для дослідження астероїда цього року, то політ би зайняв від 146 до 426 днів.

Фото: wikipedia

Вивчення астероїдів

Дослідження астероїдів — важлива область астрономії, і багато космічних агентств виявили інтерес до дослідження великих об'єктів Сонячної системи. У жовтні Об'єднані Арабські Емірати оголосили про плани дослідження астероїдів і стануть першою арабською країною, яка успішно посадить космічний апарат на астероїд. ОАЕ планують відправити в космос апарат для дослідження Венери та семи астероїдів у 2028 році. А на 2033 рік заплановано посадку на один із астероїдів.

Багато країн зацікавлені в дослідженні астероїдів, адже вони можуть бути багаті на корисні копалини. Що стосується 4660 Nereus, то він, імовірно, містить кобальт, нікель і залізо.