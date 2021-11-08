Как и когда люди научились ходить: антропологи дали однозначный ответ

Прямохождение или ходьба на двух ногах – это отличительная особенность современных людей и наших предков, но эта черта появилась не сразу.

Ученые говорят, что ходьба на двух ногах появилось не в один момент. Эта особенность имела долгую эволюцию, которая началась много миллионов лет назад. Так как же предки современных людей начали ходить на двух ногах? На этот вопрос дают ответ антропологи, сообщает Inverse.

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Ardipithecus ramidus

Форма костей и их расположение в найденных останках, дают антрополам возможность понять, как двигались предки человека, когда они были живыми. В 1994 году в Эфиопии ученые обнаружили окаменелые останки неизвестного гоминида. Это была особь женского пола, представитель нового вида Ardipithecus ramidus, которую назвали Арди. В следующие 10 лет, антропологи нашли еще более 100 окаменелых останков родственников Арди, возраст которых составлял от 4,2 до 4,4 млн лет.

[ + – ] Реконструкция скелета Ardipithecus ramidus Фото: wikipedia

После того, как ученые изучили эти кости, они нашли определенные признаки, которые указывали на то, что представители Ardipithecus ramidus ходили на двух ногах. Расположение пальцев на стопе было похожим на расположение у современного человека, что позволяло отталкиваться от поверхности и идти вертикально, чего не могут сделать четвероногие обезьяны.

Форма тазовых костей, то, как ноги располагались под тазом, и то, как кости ног совмещались друг с другом, говорили о том, что эти предки человека ходили прямо. Хотя ученые говорят, что Арди не ходила так же, как мы сегодня, но прямоходжение было характерной особенностью для этих существ еще 4,4 млн лет назад.

Australopithecus afarensis

Также на территории Эфиопии антропологи обнаружили почти полный скелет гоминида другого вида, который жил примерно через 1 миллион лет после Арди. Этот вид назвали Australopithecus afarensis. Найденный скелет также принадлежал женской особи и ее назвали Люси. Позже ученые нашли еще более 300 окаменелых останков родственников Люси. Изучив кости таза и бедренные кости, ученые пришли к выводу, что представители этого вида ходили прямо на двух ногах. На это указывало и расположение костей ступней.

[ + – ] Реконструкция внешнего вида Australopithecus afarensis Фото: Nature

Еще одним свидетельством прямохождения этого вида стали найденные отпечатки ног под слоем вулканического пепла, возрастом 3,6 млн лет. Это было 70 отдельных следов, которые растянулись на 30 метров. По мнению ученых здесь прошли как минимум три предка человека, которые могли ходить на двух ногах. А учитывая возраст отпечатков, антропологи предположили, что они принадлежат виду Australopithecus afarensis. Но несмотря на то, что эти гоминиды ходили на двух ногах, они двигались не совсем так, как это делают современные люди.

Homo erectus

Гоминид, который был максимально похож на современного человека по своей анатомии и ходил так же как современные люди появился в Африке 1,8 млн лет назад. Это был Homo erectus или человек прямоходящий. У Homo erectus были более короткие руки, чем у представителей более ранних видов предка человека, а ноги были достаточно длинными, чтобы ходить и бегать по поверхности, так же, как мы делаем это сегодня.

[ + – ] Реконструкция внешнего вида Homo erectus Фото: wikipedia

У Homo erectus также был гораздо больший мозг, чем у более ранних двуногих гоминидов, также представители вида создавали и использовали каменные орудия. Антропологи считают Homo erectus нашим самым близким родственником.

Почему гоминиды ходили вертикально?

Ученые говорят, что возможно, это позволяло им легче видеть хищников или быстрее бегать, или, может быть, изменилась окружающая среда, стало меньше деревьев, по которым можно было лазить, как это делали ранние гоминиды.

В любом случае люди и их предки начали ходить очень рано в своей эволюционной истории. Несмотря на то, что хождение на двух ногах возникло раньше, чем началось изготовление орудий, прямая поза освободила руки для изготовления и использования инструментов, что в конечном итоге стало одной из отличительных черт человека.