Як і коли люди навчилися ходити: антропологи дали однозначну відповідь

Прямоходіння або ходьба на двох ногах — це відмінна риса сучасних людей і наших предків, але ця риса з'явилася не відразу.

Учені кажуть, що ходьба на двох ногах з'явилася не одразу. Ця особливість мала довгу еволюцію, яка розпочалася багато мільйонів років тому. То як предки сучасних людей почали ходити на двох ногах? На це питання відповідають антропологи, повідомляє Inverse.

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Ardipithecus ramidus

Форма кісток і їхнє розташування в знайдених рештках дають антрополам можливість зрозуміти, як рухалися предки людини, коли вони були живими. 1994 року в Ефіопії вчені виявили скам'янілі рештки невідомого гомініда. Це була особина жіночої статі, представниця нового виду Ardipithecus ramidus, яку назвали Арді. У наступні 10 років антропологи знайшли ще понад 100 скам'янілих решток родичів Арді, вік яких становив від 4,2 до 4,4 млн років.

[ + – ] Реконструкція скелета Ardipithecus ramidus Фото: wikipedia

Після того, як учені вивчили ці кістки, вони виявили певні ознаки, які вказували на те, що представники Ardipithecus ramidus ходили на двох ногах. Розташування пальців на стопі було схожим на розташування в сучасної людини, що дозволяло відштовхуватися від поверхні та йти вертикально, чого не можуть зробити чотирилапі мавпи.

Форма тазових кісток, те, як ноги розташовувалися під тазом, і те, як кістки ніг поєднувалися одна з одною, говорили, що ці предки людини ходили прямо. Хоча вчені кажуть, що Арді не ходила так само, як ми сьогодні, але прямоходіння було характерною особливістю для цих істот ще 4,4 млн років тому.

Australopithecus afarensis

Також на території Ефіопії антропологи виявили майже повний скелет гомініда іншого виду, який жив приблизно через 1 мільйон років після Арді. Цей вид назвали Australopithecus afarensis. Знайдений скелет також належав жіночій особині, і її назвали Люсі. Пізніше вчені виявили ще понад 300 скам'янілих репшток родичів Люсі. Вивчивши кістки тазу та стегнові кістки, вчені дійшли висновку, що представники цього виду ходили прямо на двох ногах. На це вказувало й розташування кісток ступень.

[ + – ] Реконструкція зовнішнього вигляду Australopithecus afarensis Фото: vaccine-1

Ще одним свідченням прямоходіння цього виду стали знайдені відбитки ніг під шаром вулканічного попелу віком 3,6 млн років. Це було 70 окремих слідів, що розтягнулися на 30 метрів. На думку вчених, тут пройшли як мінімум три предки людини, які могли ходити на двох ногах. А з огляду на вік відбитків, антропологи припустили, що вони належать виду Australopithecus afarensis. Але незважаючи на те, що ці гомініди ходили двома ногами, вони рухалися не зовсім так, як це роблять сучасні люди.

Homo erectus

Гомінід, який був максимально схожий на сучасну людину за своєю анатомією і ходив так само, як сучасні люди, з'явився в Африці 1,8 млн років тому. Це був Homo erectus або людина прямоходяча. У Homo erectus були коротші руки, ніж у раніших представників предків людини, а ноги були досить довгими, щоб ходити та бігати по поверхні так само, як ми робимо це сьогодні.

[ + – ] Реконструкція зовнішнього вигляду Homo erectus Фото: wikipedia

У Homo erectus також був набагато більший мозок, ніж у ранніх двоногих гомінідів, також представники виду створювали та використовували кам'яні знаряддя. Антропологи вважають Homo erectus нашим найближчим родичем.

Чому гомініди ходили вертикально?

Учені кажуть, що, можливо, це дозволяло їм легше бачити хижаків, чи швидше бігати, чи, можливо, змінилося довкілля, поменшало дерев, якими можна було лазити, як це робили ранні гомініди.

У будь-якому разі люди та їхні предки почали ходити дуже рано у своїй еволюційній історії. Незважаючи на те, що ходіння на двох ногах виникло раніше, ніж почалося виготовлення гармат, пряма поза звільнила руки для виготовлення та використання інструментів, що зрештою стало однією з особливостей людини.