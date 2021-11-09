Коронованный сокол. Найден редкий артефакт Анны Болейн, обезглавленной королем Генрихом VIII

После казни Анны Болейн, король избавился от всех ее вещей, но этот сокол чудом сохранился почти в первозданном виде.

Изначально деревянную резную фигурку сокола, размером 20 на 20,5 см идентифицировали как просто "старую фигуру птицы" и продали на аукционе в 2019 году за 75 фунтов стерлингов (102 доллара США). Но сейчас в ней признали геральдическую эмблему Анны Болейн, королевского сокола XVI века, который, вероятно, украшал ее апартаменты во дворце Хэмптон-корт. Но потом сокола убрали, после того как король Англии Генрих VIII приказал казнить свою вторую жену и уничтожить все напоминания о ней. Настоящая стоимость фигурки составляет около 200 000 фунтов стерлингов (272 тысячи долларов), сообщает The Guardian.

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[ + – ] Король Англии с 1509 по 1547 годы - Генрих VIII Фото: wikipedia

Вырезанная из дуба фигурка сокола настолько хорошо сохранилась, что она имеет оригинальную позолоту и цветовую гамму. В 1536 году Анну Болейн казнили, всего через три года после того, как она стала женой короля. Ее обвинили в супружеской измене из-за того, что она не смогла дать королю наследника мужского пола. Зато она родила будущую знаменитую королеву Англии – Елизавету I.

Деревянного сокола передаст в долгосрочную аренду обратно в замок Хэмтон-корт торговец антиквариатом Пол Фицсиммонс, который и обнаружил давнюю вещь на аукционе.

[ + – ] Деревянный сокол - геральдическая эмблема Анны Болейн Фото: The Guardian

"Анна Болейн – наверное самая известная из 6 жен короля Генриха VIII, но осталось, вероятно, меньше всего свидетельств ее жизни", — говорит историк Трейси Борман из фонда "Исторические королевские дворцы", под управлением которого находится дворец Хэмптон-Корт.

Анна Болейн была второй из шести жен самого известного короля Англии. Этот брак стал причиной разрыва Англии с католической церковью и дал начало английской Реформации. Борман считает, что после казни Болейн, этого сокола забрал из дворца кто-то из ее сторонников. По ее словам, в Большом зале дворца Хэмптон-корт на потолке есть еще два деревянных сокола. Они не совсем такие, но похожи.

[ + – ] Анна Болейн (1507 - 1536) - вторая жена короля Англии Генриха VIII Фото: wikipedia

"Голову этого сокола украшает корона, а еще он держит скипетр. Но в отличие от примеров из Большого зала, этот носит императорскую корону. Это говорит о том, у Генриха VIII были имперские амбиции, он хотел снизить авторитет Папы Римского и стать императором, а не просто королем", — говорит Борман.

Антиквар Пол Фитцсиммонс говорит, что не знал о том, что это эмблема Анны Болейн. Но связь с королевской семьей была заметна, ведь сокол был с короной и скипетром.

[ + – ] Деревянный сокол во время реставрации Фото: Guardian

Птица была почерневшей, возможно от сажи, так как, вероятно, висела над камином. После очистки Фитцсиммонс удивился тому, что сокол был почти в том же состоянии, как и сотни лет назад.

"Это такая редкость для произведений искусства эпохи Тюдоров", — говорит Фитцсиммонс.

[ + – ] Дворец Хэмптон-корт Фото: wikipedia

"Женщину, ради которой король изменил религию в стране обезглавили из-за обвинения в связи с 5 мужчинами, которое, скорее всего было ложным. После этого Генрих приказал убрать все свидетельства жизни Анны из дворца, но некоторые еще можно обнаружить сегодня, например, этот богато украшенный сокол, который является геральдической эмблемой Анны, и он когда-то украшал дворец Хэмптон-Корт", — говорит Борман.