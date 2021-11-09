Коронований сокіл. Знайдено рідкісний артефакт Анни Болейн, обезголовленої королем Генріхом VIII

Після страти Анни Болейн король позбавився всіх її речей, але цей сокіл дивом зберігся майже в первозданному вигляді.

Спочатку дерев'яну різьблену фігурку сокола, розміром 20 на 20,5 см, ідентифікували як просто "стару фігуру пташки" та продали на аукціоні у 2019 році за 75 фунтів стерлінгів (102 долари США). Але зараз у ній визнали геральдичну емблему Анни Болейн, королівського сокола XVI століття, який, мабуть, прикрашав її апартаменти у палаці Гемптон-корт. Але потім сокола прибрали після того, як король Англії Генріх VIII наказав стратити свою другу дружину та знищити всі нагадування про неї. Справжня вартість фігурки становить близько 200 000 фунтів стерлінгів (272 тисяч доларів), повідомляє The Guardian.

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[ + – ] Король Англії з 1509 по 1547 рік – Генріх VIII Фото: wikipedia

Вирізана з дуба фігурка сокола настільки добре збереглася, що вона має оригінальну позолоту та кольорову гаму. В 1536 Анну Болейн стратили, всього через три роки після того, як вона стала дружиною короля. Її звинуватили в подружній зраді через те, що вона не змогла дати королю спадкоємця чоловічої статі. Натомість вона народила майбутню знамениту королеву Англії – Єлизавету I.

Дерев'яного сокола передасть у довгострокову оренду назад у замок Гемтон-корт торговець антикваріатом Пол Фіцсіммонс, який і виявив давню річ на аукціоні.

[ + – ] Дерев'яний сокіл — геральдична емблема Анни Болейн Фото: The Guardian

"Анна Болейн — напевно, найвідоміша з 6 дружин короля Генріха VIII, але залишилося, ймовірно, найменше свідчень її життя", — каже історикиня Трейсі Борман з фонду "Історичні королівські палаци", під керуванням якого перебуває палац Гемптон-корт.

Анна Болейн була другою з шести дружин найвідомішого короля Англії. Цей шлюб став причиною розриву Англії з католицькою церквою та дав початок англійській Реформації. Борман вважає, що після страти Болейн цього сокола забрав із палацу хтось із її прихильників. За її словами, у Великій залі палацу Гемптон-корт на стелі є ще два дерев'яні соколи. Вони не зовсім такі, але схожі.

[ + – ] Анна Болейн (1507 – 1536) – друга дружина короля Англії Генріха VIII Фото: wikipedia

Голову цього сокола прикрашає корона, а ще він тримає скіпетр. Але на відміну від прикладів із Великої зали, цей носить імператорську корону. Це говорить про те, що в Генріха VIII були імперські амбіції, він хотів знизити авторитет Папи Римського та стати імператором, а не просто королем", — каже Борман.

Антиквар Пол Фітцсіммонс каже, що не знав про те, що це емблема Анни Болейн. Але зв'язок із королівською родиною був помітний, адже сокіл був із короною та скіпетром.

[ + – ] Дерев'яний сокіл під час реставрації Фото: коронавирус ожирение статистика

Птах був почорнілий, можливо від сажі, бо, мабуть, висів над каміном. Після очищення Фітцсіммонс здивувався, що сокіл був майже в тому ж стані, як і сотні років тому.

"Це така рідкість для творів мистецтва епохи Тюдорів", — каже Фітцсіммонс.

[ + – ] Палац Гемптон-корт Фото: wikipedia

"Жінку, заради якої король змінив релігію в країні, обезголовили через звинувачення у зв'язку з 5 чоловіками, яке, швидше за все, було помилковим. Після цього Генріх наказав прибрати всі свідчення життя Анни з палацу, але деякі ще можна виявити сьогодні, наприклад, цей багато прикрашений сокіл, який є геральдичною емблемою Анни, і він колись прикрашав палац Гемптон-корт", — каже Борман.