Создан самый чувствительный рентген аппарат: он покажет человеческие клетки в реальном времени

Австралийские исследователи создали компонент, который переводит рентгеновское излучение в видимую или электронную форму.

С помощью новейших технологий в области материаловедения ученые из Университета Мельбурна создали самый тонкий в мире детектор рентгеновского излучения. С помощью нового устройства можно увидеть белки и живые клетки в режиме реального времени, сообщает New Atlas.

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Для создания устройства ученые использовали оптоэлектронный материал, который называется моносульфид олова (SnS). Это соединение продемонстрировало большой потенциал в разработке ультратонких солнечных элементов, но с помощью новой технологии ученые смогли создать формы соединения, которые хорошо подходят для получения рентгеновских изображений.

Листы SnS

Ученые создали высококачественные листы SnS с большой площадью поверхности и очень точно контролируемой толщиной. Это делает материал очень чувствительным к "мягкому" рентгеновскому излучению, которое, в отличие от "жесткого" рентгеновского излучения, которое используется в рентген-аппаратах в больницах, использует более низкую энергию фотонов для отображения белков и живых клеток.

SnS-детектор

Современные самые тонкие детекторы рентгеновского излучения имеют толщину от 20 до 50 нанометров, тогда как SnS-детекторы, разработанные учеными из Австралии, имеют толщину менее 10 нанометров. Их размеры позволяют значительно улучшить чувствительность и время отклика по сравнению с такими же детекторами мягкого рентгеновского излучения.

[ + – ] C помощью рентгеновских лучей можно увидеть, как белки и клетки эволюционируют и двигаются Фото: New Atlas

Увидеть все в режиме реального времени

"Нанолисты SnS реагируют очень быстро, в течение миллисекунд", — говорит Яцек Ясениак из университета Мельбурна. "Можно отсканировать что-нибудь и получить изображение практически сразу же. Учитывая высокую чувствительность можно увидеть вещи в реальном времени. Возможно, это можно использовать для того, чтобы увидеть взаимодействие клеток. Это не статическое изображение, с помощью рентгеновских лучей можно увидеть, как белки и клетки эволюционируют и двигаются".

Несмотря на полученные результаты, ученые говорят, впереди еще много работы, прежде чем устройство можно будет превратить в портативную систему для использования в больницах. Частично это связано с дальнейшим изучением потенциала детекторов рентгеновского излучения на основе SnS, а также с разработкой устройства для создания изображений.

"Чтобы коммерциализировать это, нам нужно протестировать многопиксельное устройство", — говорит Бабар Шаббир из университета Мельбурна. "Пока у нас нет системы визуализации, но у нас есть новые знания и прототип".