Створено найчутливіший рентгенапарат: він покаже людські клітини в реальному часі

Австралійські дослідники створили компонент, який переводить рентгенівське випромінювання у видиму чи електронну форму.

За допомогою новітніх технологій у галузі матеріалознавства вчені з Університету Мельбурна створили найтонший у світі детектор рентгенівського випромінювання. За допомогою нового пристрою можна побачити білки та живі клітини в режимі реального часу, повідомляє New Atlas.

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Для створення пристрою вчені використовували оптоелектронний матеріал, який називається моносульфід олова (SnS). Ця сполука продемонструвала великий потенціал у розробці ультратонких сонячних елементів, але за допомогою нової технології вчені змогли створити форми сполуки, які добре підходять для отримання рентгенівських зображень.

Листи SnS

Учені створили високоякісні листи SnS з великою площею поверхні та дуже точно контрольованою товщиною. Це робить матеріал дуже чутливим до "м'якого" рентгенівського випромінювання, яке, на відміну від "жорсткого" рентгенівського випромінювання, яке використовується в рентгенапаратах у лікарнях, використовує нижчу енергію фотонів для відображення білків та живих клітин.

SnS-детектор

Сучасні тонкі детектори рентгенівського випромінювання мають товщину від 20 до 50 нанометрів, тоді як SnS-детектори, розроблені вченими з Австралії, мають товщину менше 10 нанометрів. Їхні розміри дозволяють значно покращити чутливість та час відгуку порівняно з такими ж детекторами м'якого рентгенівського випромінювання.

[ + – ] За допомогою рентгенівських променів можна побачити, як білки та клітини еволюціонують та рухаються Фото: New Atlas

Побачити все в режимі реального часу

"Нанолисти SnS реагують дуже швидко, протягом мілісекунд", — каже Яцек Ясеніак з університету Мельбурна. Можна відсканувати щось і отримати зображення практично відразу ж. Враховуючи високу чутливість, можна побачити речі в реальному часі. Можливо, це можна використовувати для того, щоб побачити взаємодію клітин. Це не статичне зображення, за допомогою рентгенівських променів можна побачити, як білки та клітини еволюціонують та рухаються".

Попри отримані результати, учені говорять, що попереду ще багато роботи, перш ніж пристрій можна буде перетворити на портативну систему для використання в лікарнях. Частково це пов'язано з подальшим вивченням потенціалу рентгенівських детекторів випромінювання на основі SnS, а також з розробкою пристрою для створення зображень.

"Щоб комерціалізувати це, нам потрібно протестувати багатопіксельний пристрій", — каже Бабар Шаббір з університету Мельбурна. "Поки що в нас немає системи візуалізації, але в нас є нові знання та прототип".