Крокодилий аппетит. Палеонтологи выяснили, чем питались молодые птерозавры

Принцип питания птерозавров был больше похож на принцип питания крокодилов. Также ученые не исключают и то, что самые большие птерозавры поедали мелкие виды динозавров.

В своем новом исследовани ученые сосредоточили внимание на геологической группе Кем Кем в Марокко — группе песчаников с высоким содержанием окаменелостей динозавров, пишет Earth.com.

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"За последние 10 лет проведенных полевых работ в пустыне Сахара (на территории Марокко) мы обнаружили более 400 экземпляров птерозавров", — рассказал ведущий автор исследования Рой Смит.

Птерозавры — отряд вымерших летающих архозавров. Птерозавры были рептилиями, близкими родственниками динозавров. Они процветали на протяжении всей эпохи динозавров — период, занимающий более 150 миллионов лет. Они имели небольшое тело, длинные лапы, череп с тонким, но крепким клювом и большие глаза.

Смит также добавил, что некоторые из найденных окаменелостей напоминали челюсти маленького размера, примерно с ноготь, однако эти крошечные останки птерозавров могли быть просто кончиками больших челюстей, поэтому экспертам пришлось провести детальное тестирование, чтобы выяснить, принадлежат ли они небольшим видам или же молодым особям больших и гигантских птерозавров.

Анусуя Чинсами-Туран — палеонтолог из Кейптаунского университета смогла определить относительную зрелость некоторых образцов.

"Рассматривая тонкий срез костей под микроскопом, я смогла выяснить, что они принадлежат юным особям", — рассказала Чинсами-Туран.

Ученые также изучили поверхность костей и выяснили, что они имеют волнистую текстуру. Это стало еще одним доказательством того, что кости принадлежали незрелым особям, поскольку кости зрелых птерозавров после полного формирования имеют невероятно гладкую поверхность.

Данные результаты в сочетании с недавним открытием, показывающим, что птерозавры могли летать сразу после вылупления, рисует иную картину их истории..

Но что удивило ученых в этом исследовании больше всего, так это то, что принцип питания птерозавров больше похож на принцип питания крокодилов, чем птиц.

Существует большое количество кормовых ниш, но все они заняты одним видом на разных этапах его жизненного цикла. Похоже, что птерозавры делали что-то довольно похожее, занимая разные ниши по мере своего роста, а это больше похоже на рептилий, чем на птиц.

"Молодые птерозавры, скорее всего, питались мелкой добычей, такой как пресноводные насекомые, крошечные рыбы и земноводные. По мере роста они могли ловить более крупных рыб. Также не исключено и то, что самые большие птерозавры поедали мелкие виды динозавров или детенышей крупных видов динозавров", — заключил профессор Дэвид Мартилл из Портсмутского университета.