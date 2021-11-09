Крокодилячий апетит. Палеонтологи з'ясували, чим харчувалися молоді птерозаври

Принцип харчування птерозаврів був схожий на принцип харчування крокодилів. Також учені не виключають і те, що найбільші птерозаври поїдали дрібних динозаврів.

У своєму новому дослідженні вчені зосередили увагу на геологічній групі Кем Кем у Марокко — групі пісковиків із високим вмістом скам'янілостей динозаврів, пише Earth.com.

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"За останні 10 років проведених польових робіт у пустелі Сахара (на території Марокко) ми виявили понад 400 екземплярів птерозаврів", — розповів провідний автор дослідження Рой Сміт.

Птерозаври — ряд вимерлих літаючих архозаврів. Птерозаври були рептиліями, близькими родичами динозаврів. Вони процвітали протягом усієї доби динозаврів — період, що займає понад 150 мільйонів років. Вони мали невелике тіло, довгі лапи, череп із тонким, але міцним дзьобом і великі очі.

Сміт також додав, що деякі зі знайдених скам'янілостей нагадували щелепи маленького розміру, приблизно з ніготь, проте ці крихітні рештки птерозаврів могли бути просто кінчиками великих щелеп, тому експертам довелося провести детальне тестування, щоб з'ясувати, належать вони невеликим видам чи молодим особам великих і гігантських птерозаврів.

Анусуя Чинсамі-Туран, палеонтологиня з Кейптаунського університету, змогла визначити відносну зрілість деяких зразків.

"Розглядаючи тонкий зріз кісток під мікроскопом, я змогла з'ясувати, що вони належать юним особинам", — розповіла Чинсамі-Туран.

Учені також вивчили поверхню кісток і з'ясували, що вони мають хвилясту текстуру. Це стало ще одним доказом того, що кістки належали незрілим особинам, оскільки кістки зрілих птерозаврів після повного формування мають неймовірно гладку поверхню.

Ці результати в поєднанні з недавнім відкриттям, яке показує, що птерозаври могли літати відразу після вилуплення, зображає іншу картину їхньої історії.

Але що здивувало вчених у цьому дослідженні найбільше, то це те, що принцип харчування птерозаврів більше схожий на принцип харчування крокодилів, ніж птахів.

Існує велика кількість кормових ніш, але вони зайняті одним видом на різних етапах його життєвого циклу. Схоже, що птерозаври робили щось досить схоже, займаючи різні ніші в міру свого зростання, а це більше схоже на рептилій, ніж на птахів.

"Молоді птерозаври, швидше за все, харчувалися дрібною здобиччю, такою як прісноводні комахи, крихітні риби та земноводні. У міру зростання вони могли ловити більших риб. Також не виключено й те, що найбільші птерозаври поїдали дрібні види динозаврів або дитинчат великих видів динозаврів", — підсумував професор Девід Мартілл із Портсмутського університету.