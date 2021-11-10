В центре Млечного Пути найден невидимый барьер, останавливающий космические лучи

Плотность космических лучей в центральном молекулярном облаке галактики существенно снижается.

Ученые пришли к выводу, что центр Млечного Пути — это мощный ускоритель частиц, но существует таинственный барьер, который мешает проникновению космических лучей в огромное центральное молекулярное облако. Это важный шаг к пониманию происхождения космических лучей – частиц, таких как протоны и атомные ядра, которые постоянно летят сквозь космос почти со скоростью света, сообщает Sciencealert.

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Астрономы имеют представление о том, что находится внутри центра Галактики. Но из-за того, что он скрывается за космической пылью, изучать его достаточно сложно. Астрономы предполагают, что центр Галактики — это важный источник космических лучей, которые состоят из протонов и ядер, лишенных электронов, которых мощные магнитные поля ускорили до релятивистских скоростей.

Космические ускорители

В центре Млечного Пути находятся несколько объектов, которые могут действовать как ускорители космических лучей – это остатки сверхновых, туманности, подпитываемые ветром пульсара, и сверхмассивная черная дыра Стрелец A*. По словам ученых, распределение космических лучей по нашей галактике должно быть плавным и более или менее равномерным. Они возникают из ускорителей и распространяются в галактическом магнитном поле, где они, вероятно, замедляются и повторно ускоряются, что приводит к тому, что астрономы называют морем космических лучей.

Астроном Сяоюань Хуан из Китайской академии наук и ее коллеги с помощью космической обсерватории имени Ферми изучали гамма-излучение в центральном молекулярном облаке Млечного Пути. Они обнаружили гамма-лучи, которые, как и ожидалось, показывают, что центр Галактики — это ускоритель высокоэнергетических частиц или, по крайней мере, что-то в этом роде. Но ученые также обнаружили кое-что действительно удивительное.

Фото: wikipedia

Таинственный барьер

По словам ученых, плотность космических лучей в центральном молекулярном облаке ниже плотности моря космических лучей. Это означает, что там есть некая преграда, которая мешает космическим лучам проникнуть в центральное молекулярное облако.

Из чего именно состоит этот барьер пока остается загадкой и это предмет будущих исследований. По словам исследователей, одной из причин может быть то, что сжатие более плотных частей облака может привести к сжатию магнитных полей и это может быть той самой преградой.

Дальнейшая работа

Дальнейшая работа с более подробным изучением этого явления поможет исключить некоторые механизмы, которые могут вызывать эту преграду, говорят ученые. Также, более подробное трехмерное моделирование центра Галактики поможет больше узнать о происхождении и переносе космических лучей в Млечном Пути, говорят исследователи.

Напоминаем, исследователи выяснили, почему темная материя не захватила Вселенную целиком.