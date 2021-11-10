У центрі Чумацького Шляху знайдено невидимий бар'єр, який зупиняє космічні промені

Щільність космічних променів у центральній молекулярній хмарі галактики суттєво знижується.

Учені дійшли висновку, що центр Чумацького Шляху — це потужний прискорювач частинок, але існує таємничий бар'єр, який заважає проникненню космічних променів у величезну центральну молекулярну хмару. Це важливий крок до розуміння походження космічних променів – частинок, таких як протони й атомні ядра, які постійно летять крізь космос майже зі швидкістю світла, повідомляє Sciencealert.

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Астрономи мають уявлення про те, що розташоване в центрі Галактики. Але через те, що воно ховається за космічним пилом, вивчати його досить складно. Астрономи припускають, що центр Галактики — це важливе джерело космічних променів, що складаються з протонів і ядер, позбавлених електронів, потужні магнітні поля яких прискорили до релятивістських швидкостей.

Космічні прискорювачі

У центрі Чумацького Шляху є кілька об'єктів, які можуть діяти як прискорювачі космічних променів – це залишки наднових, туманності, що підживлюються вітром пульсара, та надмасивна чорна діра Стрілець A*. За словами вчених, розподіл космічних променів по нашій галактиці має бути плавним і більш-менш рівномірним. Вони виникають із прискорювачів і розповсюджуються в галактичному магнітному полі, де вони, імовірно, уповільнюються та повторно прискорюються, що призводить до того, що астрономи називають морем космічних променів.

Астрономиня Сяоюань Хуан із Китайської академії наук і її колеги за допомогою космічної обсерваторії імені Фермі вивчали гамма-випромінювання в центральній молекулярній хмарі Чумацького Шляху. Вони виявили гамма-промені, які, як і очікувалося, показують, що центр Галактики — це прискорювач високоенергетичних частинок або, принаймні, щось таке. Але вчені також виявили дещо справді дивовижне.

Фото: wikipedia

Таємничий бар'єр

За словами вчених, щільність космічних променів у центральній молекулярній хмарі нижча за щільність моря космічних променів. Це означає, що там є перешкода, яка заважає космічним променям проникнути в центральну молекулярну хмару.

Із чого саме складається цей бар'єр, поки що залишається загадкою, і це є предметом майбутніх досліджень. За словами дослідників, однією з причин може бути те, що стиснення щільніших частин хмари може призвести до стиснення магнітних полів, і це може бути перешкодою.

Подальша робота

Подальша робота з докладнішим вивченням цього явища допоможе виключити деякі механізми, які можуть викликати цю перешкоду, кажуть учені. Також детальніше тривимірне моделювання центру Галактики допоможе більше дізнатися про походження та перенесення космічних променів у Чумацькому Шляху, кажуть дослідники.

Нагадуємо, дослідники з'ясували, чому темна матерія не захопила Всесвіт цілком.