Поиграй с NASA. Агентство создало мозаику из фейковых снимков Вселенной, спрятав в ней один настоящий

Космическое агентство показало, как тестирует алгоритмы ИИ на поддельных изображениях.

NASA поделились захватывающей мозаикой из фальшивых космических изображений, которые используются для тренировки алгоритмов искусственного интеллекта. В агентстве отметили, что среди сотен "липовых" снимков спрятан один настоящий, пишет NASA.

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Мозаика включает в себя 225 изображений, из которых 224 снимка – поддельные, созданные ИИ. Но есть один реальный, который показывает космический объект, снятый телескопом Хаббл.

[ + – ] Мозаика включает в себя 225 изображений, из которых 224 снимка – поддельные.

В NASA объясняют, что используют компьютерные алгоритмы для обработки настоящих цифровых изображений. Но для калибровки имеющихся алгоритмов их тестируют на поддельных изображениях.

"Зачем нам подделывать Вселенную? По одной простой причине – чтобы лучше понять реальную. Представленная мозаика из фейковых изображений была создана, чтобы имитировать изображения, публикуемые в рамках программы NASA Astronomy Picture of the Day (APOD)", – говорится в сообщении агентства.

Настоящий снимок в мозаике действительно выделяется среди остальных, но только, когда вы знаете о нем. Ближе к концу мозаики с правой стороны находится снимок прекрасной Крабовидной туманности с замысловатым узором.

[ + – ] Настоящее фото выделено красным.

Туманности представляют собой огромные облака пыли и газа, которые располагаются между звездами. В туманностях, как правило, рождаются новые звезды. Они образуются, когда старые звезды близки к своей смерти.

[ + – ] Крабовидная туманность находится на расстоянии в 6500 световых лет от Земли. Фото: NASA

Крабовидная туманность располагается на расстоянии в 6500 световых лет от Земли в созвездии Тельца. По словам ученых, это остаток сверхновой, оставшуюся после нее туманность можно наблюдать в телескопы и лучше всего в январе.

"Крабовидная туманность образовалась в результате взрыва сверхновой в 1054 году н.э.", – добавляют в NASA.

Туманность размером в 10 световых лет была впервые найдена китайскими астрономами более 1 тыс. лет назад.

В самом центре туманности находится пульсар или нейтронная звезда, они также массивны как и Солнце, но размером с небольшой город. Данный пульсар вращается со скоростью примерно 30 оборотов в секунду.