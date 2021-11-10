Пограйся з NASA. Агентство створило мозаїку з фейкових знімків Всесвіту, сховавши в ній один справжній

Космічне агентство показало, як тестує алгоритми ШІ на підроблених зображеннях.

NASA поділилися захопливою мозаїкою із фальшивих космічних зображень, які використовуються для тренування алгоритмів штучного інтелекту. В агентстві зазначили, що серед сотень "липових" знімків захований один справжній, пише NASA.

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Мозаїка включає 225 зображень, з яких 224 знімки — підроблені, створені ШІ. Але є один реальний, який показує космічний об'єкт знятий телескопом Хаббл.

[ + – ] Мозаїка включає 225 зображень, з яких 224 знімки — підроблені.

У NASA пояснюють, що використовують комп'ютерні алгоритми обробки справжніх цифрових зображень. Але для калібрування наявних алгоритмів їх тестують на підроблених зображеннях.

"Навіщо нам підробляти Всесвіт? З однієї простої причини — щоб краще зрозуміти реальний. Представлена мозаїка з фейкових зображень була створена, щоб імітувати зображення, що публікуються у межах програми NASA Astronomy Picture of the Day (APOD)", — йдеться у повідомленні агентства.

Справжній знімок у мозаїці справді виділяється серед інших, але тільки коли ви знаєте про нього. Ближче до кінця мозаїки з правого боку знаходиться знімок прекрасної крабоподібної туманності з хитромудрим візерунком.

[ + – ] Справжнє фото виділено червоним.

Туманності є величезними хмарами пилу і газу, які розташовуються між зірками. У туманності, як правило, народжуються нові зірки. Вони утворюються, коли старі зірки близькі до смерті.

[ + – ] Крабоподібна туманність знаходиться на відстані 6500 світлових років від Землі. Фото: ISS

Крабоподібна туманність розташовується на відстані 6500 світлових років від Землі в сузір'ї Тільця. За словами вчених, це залишок наднової, туманність, що залишилася після неї, можна спостерігати в телескопи і найкраще в січні.

"Крабоподібна туманність утворилася в результаті вибуху наднової у 1054 році н.е.", — додають у NASA.

Туманність розміром 10 світлових років була вперше знайдена китайськими астрономами понад 1 тис. років тому.

У самому центрі туманності знаходиться пульсар або нейтронна зірка, вони також масивні як і Сонце, але розміром з невелике місто. Цей пульсар обертається зі швидкістю приблизно 30 обертів на секунду.