Трутся боками как котики. Ученые выяснили, зачем рыбы преследуют своих заклятых врагов – акул

Исследователи говорят, что это единственный пример в природе, когда добыча активно ищет хищника и привлекает его внимание.

В ходе своего недавнего исследования эксперты обнаружили, что различные виды рыб используют акул в качестве наждачки, прижимаясь к чешуйчатому телу морского хищника, чтобы использовать его в качестве средства для ухода, пишет Live Science.

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И хотя такое опасное поведение наблюдалось и раньше, ученым было неясно, насколько оно распространено.

"Нам уже было известно, что рыбы любят тереться о неодушевленные предметы, такие как камни или песок, но конкретно трение об акул — единственный пример в природе, когда добыча активно ищет хищника и привлекает его внимание", — рассказала руководитель исследования Лейси Уильямс из Университета Майами.

[ + – ] Большая белая акула

Уильямс вместе со своими коллегами впервые наблюдали такое поведение с помощью дронов, собирая данные о больших белых акулах в заливе Плеттенберг (Южная Африка). Однако, увидев подобное поведение в постах от организации Atlantic White Shark Conservancy, они поняли, что их наблюдения не были единичным случаем.

Чтобы выяснить, насколько распространено такое поведение, исследователи собрали данные из фотографий, видео, записей с дронов и сообщений очевидцев, и обнаружили 47 случаев трения рыбы об акулу в 13 различных местах по всему миру. Они зафиксировали это явление у 12 различных видов рыб и 8 видов акул. Так, например, рыба лихия очищает свое тело с помощью грубой кожи флоридских, китовых и больших белых акул.

Пока исследователям неясно, почему рыбы используют акул в качестве средства для ухода за телом, однако выдвинули свои предположения.

[ + – ] Вид морских лучеперых рыб - обыкновенная лихия

Как рассказал Нил Хаммершлаг — старший автор исследования из Университета Майами, акулья кожа покрыта маленькими чешуйками, похожими на зубы. Они называются плакоидной чешуей и выступают в роли шероховатой поверхности для трения рыб.

"Мы подозреваем, что трение о кожу акулы может играть важную роль в удалении паразитов или других раздражителей кожи, тем самым улучшая здоровье и физическую форму рыб", — добавили специалисты.

Неизвестно так же и то, почему в природе нет известных случаев, когда наземное животное терлось бы о другое, чтобы очиститься.

"Мы очень надеемся, что результаты нашего анализа породят новые идеи для будущих исследований, чтобы мы могли лучше понять наши морские и пресноводные системы", — заключили ученые.