Труться боками як котики. Учені з'ясували, навіщо риби переслідують своїх заклятих ворогів – акул

Дослідники кажуть, що це єдиний приклад у природі, коли здобич активно шукає хижака та привертає його увагу.

Під час свого недавнього дослідження експерти виявили, що різні види риб використовують акул як наждачку, притискаючись до лускатого тіла морського хижака, щоб використовувати його як засіб для догляду, пише Live Science.

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І хоча така небезпечна поведінка спостерігалася і раніше, ученим було незрозуміло, наскільки вона поширена.

"Нам уже було відомо, що риби люблять тертися об неживі предмети, такі як каміння чи пісок, але саме тертя об акул — єдиний приклад у природі, коли здобич активно шукає хижака і привертає його увагу", — розповіла керівниця дослідження Лейсі Вільямс з Університету Маямі.

[ + – ] Велика біла акула

Вільямс разом зі своїми колегами вперше спостерігали таку поведінку за допомогою дронів, збираючи дані про великих білих акул у затоці Плеттенберг (Південна Африка). Однак, побачивши подібну поведінку в постах від організації Atlantic White Shark Conservancy, вони зрозуміли, що їхні спостереження не були поодиноким випадком.

Щоб з'ясувати, наскільки поширена така поведінка, дослідники зібрали дані з фотографій, відео, записів з дронів та повідомлень очевидців, та виявили 47 випадків тертя риби об акулу в 13 різних місцях у всьому світі. Вони зафіксували це явище у 12 різних видів риб та 8 видів акул. Так, наприклад, риба ліхія очищає своє тіло за допомогою грубої шкіри флоридських, китових та великих білих акул.

Поки що дослідникам незрозуміло, чому риби використовують акул як засіб для догляду за тілом, проте висунули свої припущення.

[ + – ] Вид морських променеперих риб — звичайна ліхія

Як розповів Ніл Хаммершлаг – старший автор дослідження з Університету Маямі, акуляча шкіра вкрита маленькими лусочками, схожими на зуби. Вони називаються плакоїдною лускою і виступають у ролі шорсткої поверхні для тертя риб.

"Ми підозрюємо, що тертя об шкіру акули може відігравати важливу роль у видаленні паразитів або інших подразників шкіри, тим самим покращуючи здоров'я та фізичну форму риб", — додали фахівці.

Невідомо так само й те, чому в природі немає відомих випадків, коли наземна тварина терлася б об іншу, щоб очиститися.

"Ми дуже сподіваємося, що результати нашого аналізу породять нові ідеї для майбутніх досліджень, щоб ми могли краще зрозуміти наші морські та прісноводні системи", — підсумували вчені.