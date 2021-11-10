В Англии обнаружили самый большой англосаксонский клад сокровищ (фото)

Клад состоит из 131 золотой монеты и 4 золотых предметов. Большинство монет оказались франкскими тремиссисами — небольшие монеты VI века, которые обычно содержат от 85% до 95% золота.

Специалист по обнаружению металлов в западном Норфолке (Англия) раскопал самый большой англосаксонский клад сокровищ из когда-либо обнаруженных. Он включает 131 монету и 4 золотых предмета, пишет Live Science.

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Найденный клад был похоронен где-то около 600 года н. э., по неясным причинам. Большинство предметов было найдено в течение 6 лет одним и тем же человеком, пожелавшим остаться анонимным. 10 монет откопал бывший офицер полиции Дэвид Кокл, также с помощью металлоискателя. Однако Кокл держал свое открытие в секрете, а затем незаконно продал монеты за $ 20 000.

В 2017 году его обвинили в незаконном обороте имущества и приговорили к 16 месяцам тюремного заключения. Кокл также уволили из полиции. Из 10 проданных им монет 8 были возвращены.

[ + – ] Обнаруженные монеты

Большинство монет оказались франкскими тремиссисами, небольшие монеты VI века, которые обычно содержат от 85% до 95% золота. 9 монет являются солидами, более крупными монетами византийской валюты, которые в три раза превышали стоимость тремиссисов.

Помимо момент среди сокровищ были также найдены кулон, золотой слиток и два других украшений. По мнению ученых, эти украшения были частью более крупных ювелирных изделий.

Ранее крупнейший в Англии клад англосаксонских монет включал 101 монету, которые были найдены в кошельке в 1828 году в графстве Хэмпшир.

Другие сокровища из Восточной Англии, где был обнаружен Норфолкский клад, включают знаменитый погребальный корабль из Саттон-Ху, который содержал кошелек с 37 золотыми монетами.