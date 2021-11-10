В Англії виявили найбільший англосаксонський скарб (фото)

Скарб складається зі 131 золотої монети та 4 золотих предметів. Більшість монет виявилися франкськими тремісами — невеликими монетами VI століття, які зазвичай містять від 85% до 95% золота.

Фахівець із виявлення металів у західному Норфолку (Англія) розкопав найбільший англосаксонський скарб скарбів із будь-коли виявлених. Він включає 131 монету та 4 золоті предмети, пишеLive Science.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Знайдений скарб був похований близько 600 року н. е., з неясних причин. Більшість предметів було знайдено протягом 6 років однією і тією ж людиною, яка побажала залишитися анонімною. 10 монет відкопав колишній офіцер поліції Девід Кокл, також за допомогою металошукача. Однак Кокл тримав своє відкриття у секреті, а потім незаконно продав монети за $20 000.

У 2017 році його звинуватили у незаконному обігу майна та засудили до 16 місяців ув'язнення. Кокла також звільнили з поліції. З 10 проданих ним монет 8 повернули.

[ + – ] Виявлені монети

Більшість монет виявилися франкськими тремісами, невеликими монетами VI століття, які зазвичай містять від 85% до 95% золота. 9 монет є солідами, більшими монетами візантійської валюти, які втричі перевищували вартість тремісів.

Крім монет серед скарбів було також знайдено кулон, золотий злиток та дві інші прикраси. На думку вчених, ці прикраси були частиною більших ювелірних виробів.

Раніше найбільший в Англії скарб англосаксонських монет включав 101 монету, знайдену в гаманці у 1828 році в графстві Хемпшир.

Інші скарби зі Східної Англії, де було виявлено Норфолкський скарб, включають знаменитий похоронний корабель із Саттон-Ху, який містив гаманець із 37 золотими монетами.