За вами следят. Ученые выяснили, что кошки мысленно отлеживают местоположение хозяев

Исследователи говорят, что это один из признаков сложного мышления у домашних любимцев.

Новое исследование, проведенное японскими учеными, показало, что кошки могут отслеживать местоположение своего хозяина с помощью звуковых сигналов, в частности, по голосу владельца, пишет New Scientist.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Ведущий автор исследования из Киотского университета Сахо Такаги вместе со своими коллегами проверила слух кошек, изучив, как они реагируют на голос своего хозяина.

Для этого ученые изучили 50 четырехлапых – 27 из которых жили в кошачьих кафе, а остальные 23 были домашними кошками. В ходе исследования наблюдалось, как питомцы реагируют на голоса своих хозяев без визуальных подсказок, с помощью динамиков, воспроизводящих запись владельцев, которые произносили имена своих любимцев.

Эксперты разместили динамики на расстоянии не менее 4 м друг от друга, вне поля зрения кошек, чтобы посмотреть, как те будут реагировать на голоса их владельцев или чужих людей.

Голос включался дважды с интервалом в 2,5 секунды и мог исходить либо из одного и того же динамика оба раза, либо из разных.

Результаты показали, что кошки не проявляли особого удивления, когда голос их владельца воспроизводился дважды из одного и того же динамика или когда голос незнакомца включался либо дважды из одного и того же динамика, либо по одному разу из каждого динамика.

Но если голос владельца кошки прозвучал сначала из одного, а затем всего через несколько секунд из второго динамика на расстоянии 4 м, кошки действительно проявляли интерес и удивление.

Авторы считают, что четырехлапые могут мысленно отслеживать местоположение своего владельца с помощью голоса. Именно поэтому они проявляли удивление, когда их владельцы внезапно "телепортировались" в новое место.

Так эксперты выяснили, что кошки владеют социально-пространственной осведомленностью, то есть они могут мысленно представлять, где находятся другие люди, благодаря звуковым сигналам.

Способность создавать мысленные образы на основе звука и других стимулов указывает на сложное мышление. Эта способность особенно важна для животных, которым необходимо охотиться на добычу в условиях плохой видимости.

"На самом деле кошки могут быть намного умнее, чем мы думаем", — заключила Такаги.

Кроме того, исследование показало, что кошки также могут различать голоса своих хозяев и незнакомцев, а также распознавать эмоциональные звуки.