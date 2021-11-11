За вами стежать. Учені з'ясували, що кішки подумки відлежують місце розташування господарів

Дослідники кажуть, що це одна з ознак складного мислення в домашніх улюбленців.

Нове дослідження, проведене японськими вченими, показало, що кішки можуть відстежувати розташування свого господаря за допомогою звукових сигналів, зокрема, за голосом власника, пише New Scientist.

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Провідна авторка дослідження з Кіотського університету Сахо Такагі разом зі своїми колегами перевірила слух кішок, вивчивши, як вони реагують на голос свого господаря.

Для цього вчені вивчили 50 чотирилапих, 27 із яких жили в котячих кафе, а решта 23 були домашніми кішками. У ході дослідження спостерігалося, як вихованці реагують на голоси своїх господарів без візуальних підказок за допомогою динаміків, які відтворюють запис власників, які вимовляли імена своїх улюбленців.

Експерти розмістили динаміки на відстані не менше 4 м один від одного, поза увагою кішок, щоб подивитися, як ті реагуватимуть на голоси їхніх власників чи чужих людей.

Голос включався двічі з інтервалом у 2,5 секунди та міг виходити з одного й того ж динаміка обидва рази, або з різних.

Результати показали, що кішки не виявляли особливого подиву, коли голос їхнього власника відтворювався двічі з одного й того ж динаміка або коли голос незнайомця включався або двічі з одного й того ж динаміка, або один раз із кожного динаміка.

Але якщо голос власника кішки прозвучав спочатку з одного, а потім лише через кілька секунд із другого динаміка на відстані 4 м, кішки справді виявляли інтерес і здивування.

Автори вважають, що чотирилапі можуть подумки відслідковувати розташування свого власника за допомогою голосу. Саме тому вони дивувалися, коли їхні власники раптово "телепортувалися" в нове місце.

Так експерти з'ясували, що кішки володіють соціально-просторовою обізнаністю, тобто вони можуть уявити, де знаходяться інші люди, завдяки звуковим сигналам.

Здатність створювати уявні образи з урахуванням звуку й інших стимулів свідчить про складне мислення. Ця здатність є особливо важливою для тварин, яким необхідно полювати на видобуток в умовах поганої видимості.

"Насправді кішки можуть бути набагато розумнішими, ніж ми думаємо", — підсумувала Такагі.

Крім того, дослідження показало, що кішки також можуть розрізняти голоси своїх господарів і незнайомців, а також розпізнавати емоційні звуки.