Другой такой не сыскать. Ученые считают, что Солнечная система не имеет аналогов в галактике

По словам ученых, такая звездная система встречается очень редко и это связано с эволюцией.

Множество планетных систем, которые находятся вокруг звезд похожих на наше Солнце имели сложный эволюционный процесс, результатом которого стало поглощение центральной звездой, окружавших ее планет. В новом исследовании ученые рассказали, почему похожую на нашу Солнечную систему нелегко найти в галактике, сообщает Scitechdaily.

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В нашей Солнечной системе планеты не только сохранились вокруг Солнца, но и имеют почти круговые орбиты, что способствовало, в том числе, и процветанию жизни на Земле.

По словам авторов новой работы, Лоренцо Спина из Национального института астрофизики в Италии и Партха Шарма из Университета Монаша в Австралии, новое исследование расширяет наши знания о возможных путях эволюции планетных систем.

Иголка в стоге сена

"Какими бы технологиями мы не располагали, даже если мы будем искать планету похожую на Землю возле миллионов близлежащих звезд, похожих на Солнце, это все равно будет похоже на поиск иголки в стоге сена", — говорит Партх Шарма.

Но по словам ученых, результаты их работы предоставляют возможность в будущем использовать химический состав для более точной идентификации звезд, возле которых могут быть похожие на нашу планетную систему.

"Наша работа улучшает для будущих исследований параметры поиска событий поглощения планет, исследует происхождение химически странных звезд и многое говорит нам об эволюции звездных систем, похожих на нашу Солнечную систему", — говорят ученые.

Фото: EarthSky

Тайна двойных звезд

Звезды в двойных звездных системах созданы из одного вещества, поэтому по химическому составу они должны быть одинаковыми. Но недавние исследования выявили химические различия между двумя объектами в парах похожих на Солнце звезд. Само существование таких химически неоднородных двойных систем представляет собой один из самых противоречивых примеров в звездной астрофизике.

"До сих пор было неясно, являются ли отличия в химическом составе результатом химической неоднородности в протозвездных газовых облаках, или они связаны с событиями поглощения планеты, которые произошли после образования звезды", — говорит Партх Шарма.

Ученые нашли причину

Ученые провели статистический анализ 107 двойных систем, которые состоят из похожих на наше Солнце звезд, и впервые получили доказательство того, что всему виной именно событие поглощения планет. Исследователи также выяснили, что подобные события происходили в похожих на наше Солнце звездах в от 20% до 35% случаев.

Это значит, что значительная часть планетных систем проходит сложный эволюционный путь, который может критически или катастрофически изменить их структуру. Это отличает из от нашей Солнечной системы, которая сохранила свои планеты на почти круговых орбитах, говорят ученые.