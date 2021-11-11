Іншої такої не знайти. Вчені вважають, що Сонячна система не має аналогів у галактиці

За словами вчених, така зоряна система зустрічається дуже рідко, і це пов'язано з еволюцією.

Безліч планетних систем, які знаходяться навколо зірок схожих на наше Сонце, мали складний еволюційний процес, результатом якого стало поглинання центральною зіркою планет, що її оточували. У новому дослідженні вчені розповіли чому схожу на нашу Сонячну систему нелегко знайти в галактиці, повідомляє Scitechdaily.

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У нашій Сонячній системі планети не тільки збереглися довкола Сонця, але й мають майже кругові орбіти, що сприяло, зокрема, і процвітанню життя на Землі.

За словами авторів нової роботи, Лоренцо Спіна з Національного інституту астрофізики в Італії та Партха Шарма з Університету Монаша в Австралії, нове дослідження розширює наші знання про можливі шляхи еволюції планетних систем.

Голка в копиці сіна

"Яких би технологій ми не мали, навіть якщо ми шукатимемо планету схожу на Землю біля мільйонів прилеглих зірок, схожих на Сонце, це все одно буде схоже на пошук голки в стозі сіна", — говорить Партх Шарма.

Але, за словами вчених, результати їхньої роботи надають можливість у майбутньому використовувати хімічний склад для точнішої ідентифікації зірок, біля яких можуть бути схожі на нашу планетну систему.

"Наша робота покращує для майбутніх досліджень параметри пошуку подій поглинання планет, досліджує походження хімічно дивних зірок і багато говорить нам про еволюцію зоряних систем, схожих на нашу Сонячну систему", — кажуть вчені.

Фото: вспышка на солнце

Таємниця подвійних зірок

Зірки у подвійних зоряних системах створені з однієї речовини, тому за хімічним складом вони мають бути однаковими. Але недавні дослідження виявили хімічні відмінності між двома об'єктами у парах схожих на Сонце зірок. Саме існування таких хімічно неоднорідних подвійних систем є одним із найбільш суперечливих прикладів у зоряній астрофізиці.

"Досі було незрозуміло, чи є відмінності в хімічному складі результатом хімічної неоднорідності в протозоряних газових хмарах, чи вони пов'язані з подіями поглинання планети, що сталися після утворення зірки", — каже Партх Шарма.

Вчені знайшли причину

Вчені провели статистичний аналіз 107 подвійних систем, які складаються зі схожих на наше Сонце зірок, і вперше отримали доказ того, що у всьому виною саме подія поглинання планет. Дослідники також з'ясували, що подібні події відбувалися у схожих на наше Сонце зірках у від 20% до 35% випадків.

Це означає, що значна частина планетних систем проходить складний еволюційний шлях, який може критично чи катастрофічно змінити їхню структуру. Це відрізняє від нашої Сонячної системи, яка зберегла свої планети на майже кругових орбітах, кажуть вчені.