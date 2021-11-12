Впервые за 24 тысячи лет на Земле происходит настолько масштабное потепление, – ученые

По словам ученых, глобальная температура повышается настолько быстрыми темпами, что такого не наблюдалось тысячи лет.

В новом исследовании, ученые создали реконструкцию температур прошлого, используя данные из морских отложений, чтобы узнать, как менялся климат на Земле в прошлом. Согласно этой работе, люди сейчас вызвали такое изменение климата, которое невозможно обнаружить в геологической летописи, сообщает Sciencealert.

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"Наша реконструкция говорит о том, что нынешние температуры являются беспрецедентными за 24 тысячи лет, а скорость глобального потепления, которое вызвано деятельностью человека, выше, чем когда-либо раньше", — говорит Джессика Тирни из Университета Аризоны.

Температура повышается очень быстро

Это исследование подтверждает недавний отчет Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК), в котором сказано, что сжигание ископаемого топлива нагревает планету с беспрецедентной скоростью за последние 2 тысячи лет.

[ + – ] На видео можно увидеть, как менялась температура за тысячи лет.

Тирни и ее коллеги проанализировали 539 палеоклиматических записей, возраст каждой из которых составляет не менее 4000 лет, а они охватывают последние 24000 лет – начиная от пика последнего ледникового периода, когда обширный ледяной покров покрывал большую часть Северного полушария до сегодняшнего дня.

Модель климата

Изучая геохимические сигнатуры в морских отложениях по всему миру, ученые выяснили, какие температуры были в прошлом и создали модель изменения климата. Модели показали, что за последние 150 лет началось резкое повышение температуры, чего не наблюдалось десятки тысяч лет до этого, когда температура повышалась постепенно.

[ + – ] Изменение температуры на Земле за тысячи лет. Чем болле синий цветна карте, тем холоднее. Фото: ScienceAlert

Как и ожидалось новый анализ показал, что основными движущими силами изменения климата за последние 24 тысячи лет является отступление ледникового покрова и повышение уровня парниковых газов.

Важно отметить, что в исследовании использовалась только одна климатическая модель, которая не идеальна. Также не были включены данные наземных отложений, только морских и то, очень мало данных было получено из центральной части Тихого, Индийского и Южного океанов.

Будущее зависит от нас

"Теперь мы пытаемся применить свой подход к древнему климату, который был теплее, чем сегодня, потому что это наше возможное будущее", — говорит Тирни.

Но, по словам ученых, каким будет наш климат в будущем, еще не решено. Если сократить выбросы углерода, то можно избежать самых серьезных последствий изменения климата.