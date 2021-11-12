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Впервые за 24 тысячи лет на Земле происходит настолько масштабное потепление, – ученые

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Темепература, измененения, Земля, прошлое
Фото: ScienceAlert

По словам ученых, глобальная температура повышается настолько быстрыми темпами, что такого не наблюдалось тысячи лет.

В новом исследовании, ученые создали реконструкцию температур прошлого, используя данные из морских отложений, чтобы узнать, как менялся климат на Земле в прошлом. Согласно этой работе, люди сейчас вызвали такое изменение климата, которое невозможно обнаружить в геологической летописи, сообщает Sciencealert.

"Наша реконструкция говорит о том, что нынешние температуры являются беспрецедентными за 24 тысячи лет, а скорость глобального потепления, которое вызвано деятельностью человека, выше, чем когда-либо раньше", — говорит Джессика Тирни из Университета Аризоны.

Температура повышается очень быстро

Это исследование подтверждает недавний отчет Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК), в котором сказано, что сжигание ископаемого топлива нагревает планету с беспрецедентной скоростью за последние 2 тысячи лет.

На видео можно увидеть, как менялась температура за тысячи лет.

Тирни и ее коллеги проанализировали 539 палеоклиматических записей, возраст каждой из которых составляет не менее 4000 лет, а они охватывают последние 24000 лет – начиная от пика последнего ледникового периода, когда обширный ледяной покров покрывал большую часть Северного полушария до сегодняшнего дня.

Модель климата

Изучая геохимические сигнатуры в морских отложениях по всему миру, ученые выяснили, какие температуры были в прошлом и создали модель изменения климата. Модели показали, что за последние 150 лет началось резкое повышение температуры, чего не наблюдалось десятки тысяч лет до этого, когда температура повышалась постепенно.

Темепература, измененения, Земля, прошлое
Изменение температуры на Земле за тысячи лет. Чем болле синий цветна карте, тем холоднее.
Фото: ScienceAlert

Как и ожидалось новый анализ показал, что основными движущими силами изменения климата за последние 24 тысячи лет является отступление ледникового покрова и повышение уровня парниковых газов.

Важно отметить, что в исследовании использовалась только одна климатическая модель, которая не идеальна. Также не были включены данные наземных отложений, только морских и то, очень мало данных было получено из центральной части Тихого, Индийского и Южного океанов.

Будущее зависит от нас

"Теперь мы пытаемся применить свой подход к древнему климату, который был теплее, чем сегодня, потому что это наше возможное будущее", — говорит Тирни.

Но, по словам ученых, каким будет наш климат в будущем, еще не решено. Если сократить выбросы углерода, то можно избежать самых серьезных последствий изменения климата.