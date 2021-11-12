Вперше за 24 тисячі років на Землі відбувається настільки масштабне потепління.

За словами вчених, глобальна температура підвищується настільки швидкими темпами, що такого не було тисячі років.

У новому дослідженні вчені створили реконструкцію температур минулого, використовуючи дані з морських відкладень, щоб дізнатися, як змінювався клімат на Землі в минулому. Згідно з цією роботою, люди зараз викликали таку зміну клімату, яку неможливо виявити в геологічному літописі, повідомляє Sciencealert.

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"Наша реконструкція говорить про те, що нинішні температури є безпрецедентними за 24 тисячі років, а швидкість глобального потепління, яке спричинене діяльністю людини, вища, ніж будь-коли раніше", — говорить Джесіка Тірні з Університету Арізони.

Температура підвищується дуже швидко

Це дослідження підтверджує нещодавній звіт Міжурядової групи експертів ООН зі зміни клімату (МГЕЗК), в якому сказано, що спалювання викопного палива нагріває планету з безпрецедентною швидкістю за останні 2 тисячі років.

[ + – ] На відео можна побачити, як змінювалася температура за тисячі років.

Тірні та її колеги проаналізували 539 палеокліматичних записів, вік кожного з яких становить не менше 4000 років, а вони охоплюють останні 24 000 років – починаючи від піку останнього льодовикового періоду, коли великий крижаний покрив покривав більшу частину Північної півкулі до сьогодні.

Модель клімату

Вивчаючи геохімічні сигнатури у морських відкладеннях у світі, вчені з'ясували, які температури були у минулому і створили модель зміни клімату. Моделі показали, що за останні 150 років почалося різке підвищення температури, чого не спостерігалося десятки тисяч років до того, коли температура поступово підвищувалася.

[ + – ] Зміна температури Землі за тисячі років. Чим темніший синій на кольоровій карті, тим холодніше. Фото: ScienceAlert

Як і очікувалося, новий аналіз показав, що основними рушійними силами зміни клімату за останні 24 тисячі років є відступ льодовикового покриву та підвищення рівня парникових газів.

Важливо зазначити, що у дослідженні використовувалася лише одна кліматична модель, яка ідеальна. Також не були включені дані наземних відкладень, тільки морських і дуже мало даних було отримано з центральної частини Тихого, Індійського і Південного океанів.

Майбутнє залежить від нас

"Тепер ми намагаємося застосувати свій підхід до стародавнього клімату, який був теплішим, ніж сьогодні, тому що це наше можливе майбутнє", — каже Тірні.

Але, за словами вчених, яким буде наш клімат у майбутньому, ще не вирішено. Якщо скоротити викиди вуглецю, можна уникнути найсерйозніших наслідків зміни клімату.