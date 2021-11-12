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Вперше за 24 тисячі років на Землі відбувається настільки масштабне потепління.

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Темепература, зміни, Земля, минуле
Фото: ScienceAlert

За словами вчених, глобальна температура підвищується настільки швидкими темпами, що такого не було тисячі років.

У новому дослідженні вчені створили реконструкцію температур минулого, використовуючи дані з морських відкладень, щоб дізнатися, як змінювався клімат на Землі в минулому. Згідно з цією роботою, люди зараз викликали таку зміну клімату, яку неможливо виявити в геологічному літописі, повідомляє Sciencealert.

"Наша реконструкція говорить про те, що нинішні температури є безпрецедентними за 24 тисячі років, а швидкість глобального потепління, яке спричинене діяльністю людини, вища, ніж будь-коли раніше", — говорить Джесіка Тірні з Університету Арізони.

Температура підвищується дуже швидко

Це дослідження підтверджує нещодавній звіт Міжурядової групи експертів ООН зі зміни клімату (МГЕЗК), в якому сказано, що спалювання викопного палива нагріває планету з безпрецедентною швидкістю за останні 2 тисячі років.

На відео можна побачити, як змінювалася температура за тисячі років.

Тірні та її колеги проаналізували 539 палеокліматичних записів, вік кожного з яких становить не менше 4000 років, а вони охоплюють останні 24 000 років – починаючи від піку останнього льодовикового періоду, коли великий крижаний покрив покривав більшу частину Північної півкулі до сьогодні.

Модель клімату

Вивчаючи геохімічні сигнатури у морських відкладеннях у світі, вчені з'ясували, які температури були у минулому і створили модель зміни клімату. Моделі показали, що за останні 150 років почалося різке підвищення температури, чого не спостерігалося десятки тисяч років до того, коли температура поступово підвищувалася.

Темепература, зміни, Земля, минуле
Зміна температури Землі за тисячі років. Чим темніший синій на кольоровій карті, тим холодніше.
Фото: ScienceAlert

Як і очікувалося, новий аналіз показав, що основними рушійними силами зміни клімату за останні 24 тисячі років є відступ льодовикового покриву та підвищення рівня парникових газів.

Важливо зазначити, що у дослідженні використовувалася лише одна кліматична модель, яка ідеальна. Також не були включені дані наземних відкладень, тільки морських і дуже мало даних було отримано з центральної частини Тихого, Індійського і Південного океанів.

Майбутнє залежить від нас

"Тепер ми намагаємося застосувати свій підхід до стародавнього клімату, який був теплішим, ніж сьогодні, тому що це наше можливе майбутнє", — каже Тірні.

Але, за словами вчених, яким буде наш клімат у майбутньому, ще не вирішено. Якщо скоротити викиди вуглецю, можна уникнути найсерйозніших наслідків зміни клімату.