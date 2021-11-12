Размером с колесо обозрения. Ученые нашли околоземный астероид, который может быть частью Луны

К такому выводу исследователи пришли проанализировав орбиту астероида и его состав.

В нашей Солнечной системе насчитывается более 27 000 околоземных объектов, большинство из которых прибыли из внутренней части Солнечной системы, пишет Earth.com.

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Однако новое исследование ученых, проведенное группой астрономов из Аризонского университета, показало, что околоземный астероид под названием Камоалева не принадлежит ни одной из планет и может быть фрагментом нашего спутника.

Околоземный астероид Камоалева известен как квазиспутник, то есть он вращается вокруг Солнца, но при этом близко приближается к Земле, был обнаружен в 2016 году на Гавайях.

По оценкам астрономов, имея диаметр от 45 до 60 м астероид по размеру напоминает колесо обозрение, и находится на расстоянии около 1,5 млн км от Земли.

Из-за особенностей орбиты астероид Камоалева можно ежегодно наблюдать только в течение нескольких недель в апреле с помощью очень мощных телескопов.

Используя один из крупнейших оптических телескопов в Америке — Большой бинокулярный телескоп, и инфракрасный телескоп LDT, астрономы пытались выяснить, как Камоалева отражает свет, показывающий из чего состоит астероид. То, что они обнаружили, удивило ученых. Камоалева имел спектр света, похожий на спектр лунных пород, доставленных на Землю миссиями NASA Apollo в конце 1960-х и 1970-х годов.

Ученые пришли к выводу, что астероид является фрагментом спутника Земли, но как это могло случится, пока неясно. Команда выдвинула теорию о том, что Камоалева является результатом древнего столкновения с другим астероидом или что он был захвачен на своей орбите другими околоземными объектами.

Еще одним признаком того, что астероид может быть частью Луны, является его своеобразная орбита, которая не характерна для околоземных астероидов и больше похожа на орбиту Земли.

Как отметил один из авторов исследования Рену Малхотра из Аризонского университета, для астероидов нетипично иметь такую орбиту.

"Крайне маловероятно, что обычный околоземный астероид взял и спонтанно переместится на квазиспутниковую орбиту, как у Камоалева", — заключил Малхотра.