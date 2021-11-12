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Розміром з оглядове колесо. Учені знайшли навколоземний астероїд, який може бути частиною Місяця

Юлія Чайка
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астероїд Камоалева, космос, малюнок
Навколоземний астероїд Камоалева очима художника

Такого висновку дослідники дійшли, проаналізувавши орбіту астероїда та її склад.

У нашій Сонячній системі налічується понад 27 000 навколоземних об'єктів, більшість з яких прибули із внутрішньої частини Сонячної системи, пише Earth.com.

Однак, нове дослідження вчених, проведене групою астрономів з університету Аризони, показало, що навколоземний астероїд під назвою Камоалева не належить жодній з планет і може бути фрагментом нашого супутника.

Навколоземний астероїд Камоалева відомий як квазісупутник, тобто він обертається навколо Сонця, але при цьому близько наближається до Землі, був виявлений у 2016 році на Гаваях.

За оцінками астрономів, маючи діаметр від 45 до 60 м, астероїд за розміром нагадує колесо огляду, і розташований на відстані близько 1,5 млн км від Землі.

Через особливості орбіти астероїд Камоалева можна щорічно спостерігати лише протягом кількох тижнів у квітні за допомогою дуже потужних телескопів.

Використовуючи один з найбільших оптичних телескопів в Америці — великий бінокулярний телескоп, та інфрачервоний телескоп LDT, астрономи намагалися з'ясувати, як Камоалева відбиває світло, що показує, з чого складається астероїд. Те, що вони виявили, здивувало вчених. Камоалева мав спектр світла, схожий на спектр місячних порід, доставлених на Землю місіями NASA Apollo наприкінці 1960-х і 1970-х років.

Учені дійшли висновку, що астероїд є фрагментом супутника Землі, але як це могло статися, поки що незрозуміло. Команда висунула теорію про те, що Камоалева є результатом древнього зіткнення з іншим астероїдом або що його захопили на своїй орбіті іншими навколоземними об'єктами.

Ще однією ознакою того, що астероїд може бути частиною Місяця, є своєрідна орбіта, яка не характерна для навколоземних астероїдів і більше схожа на орбіту Землі.

Як зазначив один із авторів дослідження Рену Малхотра з університету Аризони, для астероїдів нетипово мати таку орбіту.

"Вкрай малоймовірно, що звичайний навколоземний астероїд взяв і спонтанно перемістився на квазісупутникову орбіту, як у Камоалева", — підсумував Малхотра.