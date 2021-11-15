Испанские дайверы обнаружили уникальную древнюю астролябию (фото)

Данная астролябия — первый астрономический инструмент такого рода, обнаруженный в Галисии.

Расположенное в южной части Бискайского залива в Галисии (Испания), устье Виверо представляет собой скопление захватывающих бухт и пляжей. Этот район особенно известен среди аквалангистов и археологов своей фауной и множеством кораблей-призраков, которые усеивают морское дно, пишет Ancient Archeology.

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В своем недавнем исследовании команда из 15 ученых под руководством подводного археолога Антона Лопеса обнаружила в этом месте астролябию, датированную между 1575 и 1622 годами. Это первый астрономический инструмент такого рода, обнаруженный в Галисии и 108-й, когда-либо найденный во всем мире.

[ + – ] Место подводных раскопок в устье Виверо

На протяжении веков астролябии использовались мореплавателями для определения местоположения и расчета курса кораблей.

Недавно обнаруженная астролябия, классифицируемая как морская астролябия, изготовлена из бронзы, имеет диаметр 21 см и весит 4,92 кг.

"Наша находка — уникальна, а все потому что ни одна из остальных 107 известных астролябий не сочетает трехлопастное кольцо с алидадой в форме гарпуна", — рассказал археолог Антон Лопес.

Алидада — приспособление для измерения углов в астрономических, геодезических и физических угломерных инструментах таких, как астролябия, секстант и теодолит. Кольцо образует основание в форме трех "пальцев", приспособленное для лучшего удержания.

[ + – ] Найденная астролябия.

"Найденный нами инструмент очень важен, так как он представляет собой передовые технологии в области морской навигации. Более того, он был изготовлен на заказ и сделан вручную", — добавил Лопес.

Несмотря на то, что никаких деревянных останков найдено не было, команда предполагает, что астролябия могла находиться на одном из грузовых или военных кораблей конца XVI -го и начала XVII-го веков.

Исследователи извлекли астролябию, и в настоящее время занимаются ее восстановлением.